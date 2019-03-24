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Belediye Başkanı Başsoy, Akyazı’da vatandaşlara seslendi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, seçim çalışmaları kapsamında Akyazı Beldesindeki vatandaşlar ile bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 11:26
Belediye Başkanı Başsoy, Akyazı’da vatandaşlara seslendi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, seçim çalışmaları kapsamında Akyazı Beldesindeki vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Başsoy kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslenerek ‘‘Biz Akyazı’yı biliyoruz Akyazı’da bizi biliyor" dedi.


Akyazı Beldesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Başsoy’a Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, önceki dönem Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ve Partililer eşlik etti.


Programın açılış konuşmasını yapan Akyazı Belediye Başkanı Yasin Beydilli, 5 yıllık görev süresince yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Beydilli Akyazı’nın her daim AK Partinin yanında olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde de yeniden Akyazı, AK Partinin yanında olacağını söyledi.AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise konuşmalarında "31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı’nın şimdiye kadar verdiği desteklerden daha fazla destek vereceğinize inanıyoruz" dedi.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Belediye Başkanlığına tekrar seçilmesi durumunda Beldede gerçekleştireceği projeler hakkında konuşarak; "Öncelikle Akyazı Belediye Başkanı Yasin Beydilli’yeBeldeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.Akyazı 2002’den beri hep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.Hizmette sınır yoktur, hizmetin adı da AK Partidir, 17 yıldır Ülkenin her köşesine hizmet ettiği gibi Erzincan’a da hizmette sınır olmadı. 31 Mart yerel seçimlerin arifesindeyiz,31 Martta sandık başına gidip, Erzincan’ı 5 yıllığına yönetecek Belediye Başkanını seçeceksiniz. 1 Nisan itibariyle Akyazı Erzincan’ın Ak Mahallesi oluyor, buradaki Belediye binası hizmet vermeye devam edecek,alet, ekipman ve personel burada kalacak,belediye binası içerisinde hanım kardeşlerimiz için meslek edindirme kursları açılacaktır.Ayrıca 2019 yılı içerinde doğalgaz çalışmaları başlayacaktır. İçme suyu ve taşıma hizmetlerine 5 yıl zam yapılmayacak. Akyazı’nın içme suyu problemini en kısa sürede gidereceğiz, Akyazı Erzincan’ın diğer mahalleleri gibi, her şeyiyle problemini çözmüş bir mahalle olarak yaşamaya devam edecektir.Çünkü buradaki hemşerilerimiz en lüks şekilde yaşamayı hak ediyor, bizde bunu sağlayacağız.


Biz Akyazı’yı biliyoruz Akyazı’da bizi biliyor. Biz etle tırnak gibiyiz, beraber yürüdük biz bu yollarda, onun için hiçbir zaman yanlışa sapmadık, kafa bulandıranların oyununa gelmedik, 31 Martta da gelemeyeceğiz inşallah.


Akyazı’yla, Erzincan’ımızla, Çukurkuyu ile Geçitle, Yaylabaşı’yla büyün Beldelerimizle Allah nasip ederse Biz 31 Martta Başbakanımızı, Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğiz AK oylarla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" dedi.


Önceki dönem Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, ise ‘‘Akyazı halkı ne yapacağını bilir, Akyazı bu seçimde bir destan daha yazacaktır. Bundan şüphemiz yoktur. Dünden bu güne Akyazı Beldesine hizmet eden bütün başkanlara da teşekkür ediyorum" dedi.


Milletvekili Karakelle’den sonra konuşan Milletvekili Burhan Çakır’da konuşmasında şu ifadeler de bulundu; “Başkanımız bu dönemde Erzincan Belediyesi olarak her şeyi tamamladı. Şimdi sıra Akyazı’ya geldi, şimdi sıra gençlerimize geldi. Yine yaparsa Ak Parti yapar. Erzincan nereden nereye geldi,inşallah bundan sonrada hizmetlerimiz devam edecek. Sizlerin dua ve destekleriniz bekliyoruz, Allah hepinizden razı olsun”


Son olarak konuşan ve birlik beraberlik mesajları veren Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, “Başkanımız biraz önce size sözlerini verdi biz de vekil olarak arkasındayız. Sizlerin de destekleriyle hep birlikte kardeşçe bu ülkeyi geliştirip çocuklarımızın sıkıntılarını gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Hepinizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:26
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