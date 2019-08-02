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Belediye Başkanı Başdeğirmen’den, Muharip Gazilere dernekler binası müjdesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:49
Belediye Başkanı Başdeğirmen’den, Muharip Gazilere dernekler binası müjdesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.



Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, Başkan Başdeğirmen’e kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederken, Başkan Başdeğirmen’e çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ayyıldız, “Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bazı taleplerimiz vardı, başkanımız o taleplerin takipçisi olacağını söyledi, bu bizi sevindirdi” derken, kabristanlıkta gaziler için ortak bir mezarlık yeri ayrılması talebini iletti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başdeğirmen, “Sizler bizim, vatanımız, bayrağımız, dinimiz, her şeyimiz için mücadele veren kişilersiniz. Sizlerin bizde değeri çok yüksek. Gazi olmak çok büyük bir şeref. Bizlerde her türlü hizmetinizde olmak için emrinizdeyiz. İlettiğiniz mezarlık yeri bizim için bir emirdir. İnşallah bizler sizlerin istediği şekilde uygun yerde ayarlama yapmak için çalışacağız” dedi.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyarette bir de müjde verdi. Başdeğirmen, “Hem sizlerin, hem de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizin müştereken kullanabileceği özel bir yer yapıyoruz. Sizler için bir yer ayırdık ve binasını yapıp sizlerin kullanımınıza açacağız. Bahçeli, müstakil, iki katlı bir bina inşa edeceğiz. Projemiz hazırlandı, en kısa zamanda yaparak sizlere teslim edeceğiz. Sizlere, bize yakışan neyse onları yapıp, sizlerin emrine sunacağız. Sizler bizim için değerlisiniz, sizlerden Allah razı olsun. Bugüne kadar vatanımıza, milletimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Sizler için ne yapsak azdır. ” görüşlerinde bulundu.



Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlanırken,Ayyıldız günün anısına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e plaket takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:49
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