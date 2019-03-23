0553 313 94 23

Belediye Başkanı Bahçeci, miting havasında açık hava toplantısı yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de AK Parti Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler Seçimlerinin 3.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:28
Belediye Başkanı Bahçeci, miting havasında açık hava toplantısı yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de AK Parti Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler Seçimlerinin 3. Dönem adayı Yaşar Bahçeci, miting havasında açık hava toplantısı yaptı.


Cacabey Meydanında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’i imar ettiklerini 10 yılda Kırşehir’inseçildiği 2009 yılında en genç Belediye Başkanı olarak, hayal edilemeyen her projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Cacabey Meydanındatoplanan binlerce kişiye konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir’de bir çok soruna karşı duyarsız kalınmıştı. Bizler, her duyarsızlığın ve her sorunun üzerine giderek Kırşehir’in 14 mahallesinde yaşanan sorunlarına çözüm üreterek şehrimizi yeniden imar ettik” dedi.


Cacabey Meydanı Kırşehir’in kalbidir diyen Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde burada bizlerle olmanız bize güç kattı. Değerli Kırşehirliler, 34 yaşında Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı olarak yola çıktık. Cacabey’in , Ahi Evran’ın Kaya Şeyhi’nin, Yunus’un mirasını alarak çıktığımız yolda bizidesteklediniz. 2009 yılında bana bir teyzemiz projelerimizi görerek bana ‘Oğlum pek gençsin. Hayal içindesin’ demişti.Teyzemizin hayal olarak gördüğü her projemizi bizler hayata geçirdik. Cacabey Meydanını yaparken bile bizlere ne kulplar taktılar. Kulpçularla bizler, daima mücadele içerisinde olduk. Kendi partilerinden başka gözü hiçbir şeyi görmeyenlere ders veriyoruz. Atatürk de, Abdülhamit de, Yavuz Sultan Selim de, Fatih Sultan Mehmet de, hepsi bu toprakların değeri , bizler kimseyi fikrinden dolayı kimseyi kimseden ayırmadık. İnsanlar, farklı düşünebilir. Bizleri ortak menfaatlerimiz bir arada tutar. Ayrımcı bir politikamız olmadı. Yaşar Bahçeci 10 yıldır Belediye Başkanı, Kırşehirliler işini doğru yaptı mı, yapmadı mı diye bakabilmek lazım. Türkiye’nin en kolay ulaşılabilen bir Belediye Başkanı olarak daima şeffaf olduk. Her yıl düzenli hesap verdiğimiz gibi hesapta verdik. Dürüstlüğümüzden taviz vermedik. 830 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımızda devam edecek.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ergün Demirci’de yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı
    1. Başkan Ergün Demirci’de yüzlerce..
    2. Okullar arası atletizm şampiyonasına..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Mısır'dan, Danimarka'da Kur'an-ı..
    5. Belediye Başkanı Bahçeci, miting..
    6. Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş
    7. İstanbul'da orman yangını
    8. Uluslararası Türkiye Off-Road..
    9. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    10. Teröristlerin gönderdiği patlayıcı..
    11. Diyarbakır’da zincirleme trafik..
    12. Kızılay Adıyaman Şubesi basın..
    13. "Üretmekte ve üretileni..
    14. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    15. Tuna: "Kaynağın nasıl oluşturulacağını..
    16. "172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi"..
    17. Diyetisyen Uzun: "Su içmek hayati..
    18. DAİB Başkanı Ethem Tanrıver’e ödül
    19. Kilis’te 180 yıl doğa yürüyüşü..
    20. TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 0-..
    21. Kamerun'da kaçırılan 20 öğrenci serbest
    22. TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar SK: 1 -..
    23. Dengbejlere sağlık taraması
    24. AK Parti Belediye Başkan adayı..
    25. Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız..
    26. Kars 36 Spor kendi evinde kaybetti
    27. Köpeği motosiklete bağlayıp..
    28. İstanbul’da yarın 14 bin 433 polis..
    29. Ağrı’da “Genç Bilaller Ezan Okuma..
    30. Karısını zincirle boğarak öldüren..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok