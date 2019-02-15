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Belediye Başkanı Bahçeci: “Eleştiriler değil insanların kafalarındaki kalıplaşmış duvarlar yoruyor”

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,Kırşehir’in yeni yol haritasının çizildiği toplantı dayayın kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:43
Belediye Başkanı Bahçeci: “Eleştiriler değil insanların kafalarındaki kalıplaşmış duvarlar yoruyor”

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,Kırşehir’in yeni yol haritasının çizildiği toplantı dayayın kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.


Kırşehir’de yapılan her çalışmada kendilerini eleştirenlerin değil,insanların kafalarındaki duvarların kalıplaşmış olduğunun kendisini yorduğunu söyledi.



10 Yılda hayal edilemeyen her projeye imza atıldığının altını çizen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Biz iktidar gücünden bahsedince birilerinde alınganlık oluşuyor. Belediye olarak güzümüzün yetmediği bir çok işte Kırşehir’in gelişimi için destekler aldık. Derdimiz Kırşehir’in hizmet alması ve gelişmesi değil mi? Bakan Bekir Pakdemir’in Kırşehir ziyaretleri yeni alanların da açılması açısından çok önemli, Milli Eğitim Bakanımız gelecek. Ondan da eğitim yatırımları için gerekli destekleri alacağız. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin kampanya sürecini Kırşehir adına da kazanım süreci olarak görüyoruz.”dedi.



“Projelerimize gülenlere şehri imar ederek cevap verdik”


Kırşehir’de 2009 yılında başlayan süreçte hayal edilen ve yapılan her projenin şehrin gelişmesi noktasında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Lafta ve menfaat amaçlı çalışmalar yapmıyoruz. Kırşehir’i seviyorsak gelişim noktasında çalışmalar yapıyor ve duruşumuzu belirliyoruz. Sen bu işi yapamadın desteği şuna verelim diyorsanız o kişiye Kırşehirli olarak bende destek sunayım. Kırşehir adına yaşanan süreci kontrol etmek ve değerlendirmek gerek.



Belediye Başkanı olarak yapılan her haksızlığa da göğüs gerdik. Kimseyle kavgamız olmadan süreci yönetmeye çalıştık. Basit bahane ve yöntemlerle bizleri zayıflatacaklarını düşünenler var. Duruşumuz ve yaptığımız çalışmalar var. Bize birçok şey denmesine rağmen Allah için bildiğimiz doğruları yaptık. 4 yıl toplu taşıma sistemi ile ilgili görüşmeler yaptık. Kardeşlerimiz şimdi dua ediyor. İrade, tevazu, vizyon ve hükümetimizin gücü ile üretip çalışmalar yapıyoruz. Siyasi figür olarak çok fazla saldırıya uğradım. Ama hiçbir saldırı karşısında kendimi esir etmedim. Güzel eserler mutlaka kalacak. Amacımız Kırşehir’in güzelleşmesi ve gelişmesi. Kırşehir, 31 Mart akşamı halkın hizmet edene destek vereceği seçimden geçecek.” İfadelerini kullandı.



“Kadromuzu kurarken oy hesabı ve menfaat düşünmedik”


Mahalli idareler seçimleri öncesinde bilgilendirme yapan ve siyasi tecrübesi ile kadrolaşma yaptığını belirten Belediye Başkanı şöyle konuştu;


“Kadromuzu belirlerken biz ben başkan olayımda diğer birimler ne olursa olsun düşüncesinde olmadık. Derdimiz; yolsuzluk yapmak olsaydı bu kadroda farklı kişiler seçmem gerekirdi. Derdimiz, Kırşehir’e kazandırmak. Kazanımların artması için seçimler yaptık. 830 trilyon yatırım yaptık. Yolsuzluk dosyamız yok. Çamur atmaya çalışanlar bilsin ki; atılan her imza tek tek inceleniyor. Gizli kapaklı işlerimiz yok.Sayıştay ise düzenli denetimler yapıyor. Çok yönlü çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. 10 Yılda bir şehri ayağa kaldırmak kolay değil. 98 binden 140 bine çıkan bir nüfus artışımız var. Her 10 yılda Kırşehir’e yatırımlar dönemimizde ki gibi olsaydı. Sanırım şehir daha farklı konumlarda olurdu. Vatanseverlik, Müslümanlık, demokratlık, vizyon bu kelimeler lafta olmaz. Kattığımız vizyonu daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz.”



“Demokratik olgunluğu kaybetmeden kampanya süreci tamamlanacak”


Kampanya sürecimizde hiçbir zaman kişilerle uğraşmadık. Şehir bilinci önemli, duruşunuz kamunun bilgilenmesi adına kıymetli, bizleri bir yapan şey Kırşehir’dir.Rabbim 34 yaşında siyasetin bu denli zor olduğu şehirde ayakta duruyoruz. İyi niyetimiz ve gayretimizden hiçbir şey kaybetmedik. Yapılan hiçbir şeyi götürme imkanımız yok. Bu şehre bu denli emek veren birisi olarak diyorum ki; bizden sonra da lafla değil partizanlıkla değil bölüşüm zihniyeti ile kazanım elde etmeye çalışan anlayışlarla değilduruşla Kırşehir’i bir adım öteye götürecek kişiler gelsin istiyorum. Doğru bilgiler ile Kırşehir’in tartmasına yardımcı olalım. Bulunduğu makamdan değer alan ve makama değer katan kişiler gördüm. Makamdan değer alanlar makamlarını bırakmıyor. Bulunduğu makama değer katanlar ise kamu da takdir görüyor. Kırşehir’e gelen her kişi değişimi net olarak görüyor. Anadolu’nun parlayan yıldızı olma noktasında atılımlar yapıyoruz. Milletimizin vicdanında Kırşehir’e kazandırdığımız her şey var.”



AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ise medya temsilcilerine AK Parti ile Türkiye genelinde yaşanan süreci anlatarak genel politika hakkında bilgilendirme yaptı. Basın toplantısı istişarenin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:43
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