0553 313 94 23

Belediye Başkanı Bahçeci: “Ben değil biz anlayışı ile zafere ulaşacağız”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Teşkilatı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
Belediye Başkanı Bahçeci: “Ben değil biz anlayışı ile zafere ulaşacağız”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Teşkilatı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, Kırşehir’de ‘ben değil biz anlayışı’ ile hareket ettiklerini söyledi.



Toplantıda konuşan ve birliktelik mesajı veren AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir’de hizmetleri toplumun her kesimine eşit mesafede götürdüklerini ve birliktelik ruhu ile Kırşehir için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliklerine müracaat yapan her kişinin vasıflı ve donanımlı kişilerden oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında, sorumluluk alarak yola çıkan herkesin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.


Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında; “Bu dönem ki belediye meclis üyelerimiz yedekler de dahil sadece toplantıdan toplantıya görev yapmayacaklar. Her birine sorumluluklar vereceğiz. Tüm mahallemizin sorunlarını sıkıntılarını her şeyini o arkadaşlar takip ederek koordinasyonlarını sağlayacak ve de en verimli, en mükemmel hizmetleri onların performanslarıyla ortaya koyacağız.”dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaydamar esnafı Alan’a yol çilesini anlattı, destek sözü verdi
    1. Çaydamar esnafı Alan’a yol çilesini..
    2. Atakan Çelik kimdir kaç yaşında? | Çok..
    3. Elbirliği Sistemi ile yıllık 48 milyon..
    4. Gaziantep’ten Mısır’daki idamlara tepki
    5. Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
    6. CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına..
    7. Rusya, ABD'de vurulacak 5 hedefi..
    8. Forum Trabzon’un minik misafirleri..
    9. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    10. CHP'den suç duyurusu
    11. Kılıç Köyü hizmet bekliyor
    12. Çocuklarının sağ kurtulduğu kazada..
    13. Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? |..
    14. Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2...
    15. Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur..
    17. Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı..
    18. Şanlıurfa'da silahlı kavgada 13..
    19. "Yalova’da çöp dağlarının oluşmaması..
    20. Kansere yenik düşen polis memuru Hülya..
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti