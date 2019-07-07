Belediye Başkanı Aydoğan’ın en mutlu günü Çaycuma ilçesinin Nebioğlu beldesi Belediye Başkanı olan Ertan Aydoğan’ın tek oğlu Çağdan Aydoğan, Zeynep Demir (Aydoğan) ile dünya evine girdi.

Çaycuma ilçesinin Nebioğlu beldesi Belediye Başkanı olan Ertan Aydoğan’ın tek oğlu Çağdan Aydoğan, Zeynep Demir (Aydoğan) ile dünya evine girdi.

Çaydeğirmeni River Mill Park’da yapılan düğün törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak İl Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP önceki dönem Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çaycuma önceki Belediye Başkanı Mithat Gülşen, belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi(STK), belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Havuz başında gerçekleşen dillere destan düğün takı merasiminin ardından pasta kesimi ile devam etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından düğün sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.