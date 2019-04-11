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Belediye Başkanı Aşgın, “Yeşil bir Çorum için çalışıyoruz”

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte Çorum’un farklı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 18:41
Belediye Başkanı Aşgın, “Yeşil bir Çorum için çalışıyoruz”

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte Çorum’un farklı bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.


Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başlayan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin değişik semtlerinde hem park içlerinde hem de kaldırım kenarlarında ağaç dikim işlerine başladı.


Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri ilk günden itibaren Çorum için çalışmalara başladıklarını ve bu çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.


Daha yeşil bir Çorum için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin özveriyle hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Aşgın “Biz belediye olarak Çorum’un daha temiz ve daha yeşil olması için çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz Garantievler, Özgürevler gibi Çorum’un değişik bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte gerek semt parklarının içerisinde gerekse yeni açılan yolların kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz huş, süs eriği, süs elması, Amerikan meşesi, Amerikan diş budağı, ıhlamur ve çınar gibi çeşitli ağaçları dikiyor. Şehir içerisinde yeşil doku artıyoruz. Amacımız daha yeşil bir Çorum oluşturmak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:41
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