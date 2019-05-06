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Belediye Başkanı Arı’dan “Kent Ormanı” müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kent Ormanı’nda incelemelerde bulundu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:27
Belediye Başkanı Arı’dan “Kent Ormanı” müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kent Ormanı’nda incelemelerde bulundu. Alanın yeniden düzenlenerek hizmete açılacağını açıklayan Arı, çalışmaların tamamlanmasıyla Nevşehir’in adına yakışır bir kent ormanına kavuşacağını söyledi.


Başkan Rasim Arı, beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte Kahveci Dağında bulunan Kent Ormanını gezdi. Alanda yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak birim yetkililerine talimatlar veren Başkan Arı, Nevşehir’e hakim bir noktadaki kent ormanının şehrin en önemli mesire alanı haline getirileceğini müjdeledi. Buradaki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Arı: “Bu şehir insanlarına söz verdik. Burası Türkiye’nin marka şehri olacak. Caddeleriyle, sokaklarıyla, sosyal tesisleri ve yeşil alanlarıyla bu şehre yakışan mekânlar oluşturacağız. Kent Ormanı bulunduğu bölge itibariyle kente hakim bir noktada. Belediyemizce bu alanda ciddi bir çalışma başlatıyoruz. Buradaki yeşil alanları arttıracak, yeni ağaçlar dikecek ve sosyal donatı alanları oluşturacağız. Yeşil alanlarıyla, çocuk parkları, sosyal tesisler ve piknik alanlarıyla şehrimiz muhteşem bir tesis kazanacak. Buraya gelen insanlarımız gün boyu aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekler” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:27
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