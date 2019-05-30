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Belediye Başkanı Arı, öğrencilerin kahve davetini geri çevirmedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bütünleme sınavları nedeniyle kentte kalan üniversite öğrencilerinin davetini kırmadı, gençlerle kahve sohbetinde buluştu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:00
Belediye Başkanı Arı, öğrencilerin kahve davetini geri çevirmedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bütünleme sınavları nedeniyle kentte kalan üniversite öğrencilerinin davetini kırmadı, gençlerle kahve sohbetinde buluştu.


Beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tayyip Kahyaoğlu ve Tuncay Ulusan ve Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir ile Nevşehir’de çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerine, bir grup üniversite öğrencisi sosyal medya aracılığıyla evlerine davet etti.


Gençlerin davetini kırmayan Arı, beraberindeki genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanı ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören ve bütünleme sınavları nedeniyle kentte kalan öğrencilerin evlerine konuk oldu.


Gençlerin ikram ettiği kahve eşliğinde bir süre onlarla sohbet eden Arı: “Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelerek şehrimizde üniversite öğrenimlerini gören gençler için önümüzdeki dönemde birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle düzenleyeceğimiz sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler öğrencilerimiz çok hoşuna gidecek. Onlar için yaşamaktan mutlu olacakları bir şehir oluşturacağız.” dedi.


Öğrenciler ise, Başkan Arı’ya kendilerini kırmayıp geldiği için teşekkür etti.


Bir süre öğrencilerle vakit geçiren Başkan Arı ve beraberindekiler daha sonra ayrıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:00
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