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Belediye Başkanı Arı, “Memleketimize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışacağız”

İstanbul’da bulunan Nevşehirliler tarafından kurulan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Nevşehirli iş insanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı: “Şehrimizi kalkındırmak için bundan sonra hep birlikte hareket edecek ve güç birliği yapacağız.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:11
Belediye Başkanı Arı, “Memleketimize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışacağız”

İstanbul’da bulunan Nevşehirliler tarafından kurulan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Nevşehirli iş insanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı: “Şehrimizi kalkındırmak için bundan sonra hep birlikte hareket edecek ve güç birliği yapacağız. Memleketimize hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışacağız.” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla İstanbul’da giden Belediye Başkanı Rasim Arı, buradaki programlarını sürdürüyor.


Gün boyu İstanbul’un çeşitli semtlerinde Binali Yıldırım’ın seçim kampanyalarında yer alan ve 2 ayrı ulusal radyo programına katılarak burada da Nevşehir’i anlatan Başkan Arı, akşam ise İstanbul’da bulunan Nevşehirli iş insanı Erdoğan Akbay’ın ev sahipliğinde İstanbul’daki Nevşehirliler tarafından kurulan sivil toplum örgütlerini bir araya getiren programa katıldı.


Burada Nevşehirli iş insanları ve dernek üyelerinin büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Arı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Başta Erdoğan Akbay ve Serdoğan Akbay olmak üzere tüm hemşehrilerine böyle bir geceyi düzenledikleri için teşekkür eden Arı, gurbetteki Nevşehir’in ayrılmaz birer parçaları olduğunu ve Nevşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.


Arı: “Siz değerli hemşehrilerimiz Nevşehir’i merak etmeyin. Şehriniz emin ellerde. Memleketimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya söz verdim. Hayata geçireceğimiz projelerle şehrimize değer katıp, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacağız. Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizle sizlerde gurur duyacaksınız.” şeklinde konuştu.


İstanbul’da yaklaşık 92 bin Nevşehirlinin yaşadığını hatırlatan Arı, İstanbul seçimlerinin ülkemiz için olduğu kadar İstanbul’da yaşayan Nevşehirliler için de büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.


Arı, İstanbul da bulunduğu süre boyuncu, gece gündüz demeden tüm Nevşehirli derneklerini ziyaret ederek hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Arı; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerinde adayımız Binali Yıldırım’ın çalışmalarına katkıda bulunmak istedik. Bu nedenle yaklaşık 10 gündür İstanbul’dayız ve hangi derneği ve hangi vatandaşımızı ziyaret etsek bize gönüllerini açtılar. Bu anlamda tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. İstanbul seçimleri ülkemiz için önemli olduğu kadar İstanbul’da yaşayan siz kıymetli hemşerilerim içinde bir o kadar önemlidir. Sizlerle birlikte bu seçimi başarıyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizleri bağrına basarak yakın ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada İstanbul’daki hemşerilerimizle sık sık bir araya geleceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:11
  1. doğa

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