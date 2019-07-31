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Belediye Başkanı Altın, iş yeri açılışına katıldı

Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Kebap Center isimli iş yerinin açılışını yaptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:59
Belediye Başkanı Altın, iş yeri açılışına katıldı

Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Kebap Center isimli iş yerinin açılışını yaptı.


Malazgirt 15 Temmuz Barış ve Demokrasi Meydanı karşısında açılan lokantanın açılışı yapan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Altın, hizmet amaçlı yeni açılan yerlerin kentin geliştiğinin göstergesi olduğunu belirterek, bu tür yatırımları yapanları kutladığını belirtti. Yeni mekanların Malazgirt ilçesinin artık büyüdüğünün göstergesi olduğunu, buna tüm Malazgirtlilerin vakıf olması gerektiğini ifade eden Altın, "Bir taş üzerine taş koyanın yeri bizim başımızın üzerindedir. Çünkü tarihi Malazgirt ilçemizin büyümesine katkı sunmuşlardır. Bu yatırımı yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu emeği veren, bu gayreti gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız Malazgirt’imizin büyümesi ve gelişmesi için katkı sunmuşlar, bu nedenle teşekkürü fazlasıyla hak ediyorlar" dedi.


Yıllardır Malazgirt halkına nefis lezzetler sunan Abdurahman Çiftçi ve Sinan Yalçın ustaların öncülüğünde açılan iş yeri, halkın gözde mekânları arasında yerini şimdiden almaya aday. Malazgirt’te yaşayan herkese hitap etmek için bu yeni mekânı kurduğunu ifade eden Abdurahman Çiftçi ve Sinan Yalçın ustalar, “Bizler yıllardır ilçemizde çeşitli lokantalarda hizmet verdik. Hızla gelişen ilçemize tüm yatırımızı yapmak istedik. Bu yeni iş yerimizde hiçbir masraftan kaçınmayarak, beş yıldızlı bir mekân kurduk. Bizler yılların tecrübesi ekibimizle birlikte Malazgirt halkına yeni lezzetler sunmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu mekânımız dileriz Malazgirt ilçesine yeni bir soluk getirir. Hem hesaplı ve hem de kalite sunuyoruz. Ayrıca dışarıya servis yapıyoruz. Tüm dostlarımızı mekânımızda ağırlamayı bekliyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:59
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