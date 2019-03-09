Belediye başkanı adayı tekerlekli sandalyede

İZMİR (AA) - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için tekerlekli sandalye kullandı, tekerlekli sandalye ekibiyle dans etti.

Soyer, "Engelsiz İzmir Buluşması" etkinliği kapsamında tekerlekli sandalye kullanarak, engellilerle birlikte Lozan Meydanı'ndan tramvaya bindi. Alsancak'ta inerek Gündoğdu Meydanı'na kadar tekerlekli sandalye kullanan Soyer, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının İzmir'de yaşayan engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirten Soyer, sorunları hem yakından tespit etmek hem de bu sorunlardan İzmirlilerin haberdar olmasını istediklerini vurguladı.

Engelli hakkının sadece bir hayırseverlik meselesi olmadığını anlatan Soyer, "Biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız. Eğer nasip olur da başkan olursak biz büyükşehir belediyesi olarak bundan sonra üzerimize düşeni daha fazla yapacağız. Bu konuda samimi olduğumuzu, bütün içtenliğimizle bu konuya emek vereceğimizi bilmenizi isterim. İzmir engelliler için de güzel bir şehir olmalı." diye konuştu.

Bir gazetecinin tekerlekli sandalye kullanmanın zor olup olmadığına ilişkin bir sorusu üzerine Soyer, "Bu kentle ilgili de değil, tüm memleketimiz için söylüyorum, bu konuda duyarsızlık var. Yapılan çalışmalar yetersiz. Yollara çekilen sarı şeritler, kaldırıma yapılan rampalar... - mış gibi yapmak. Bunları harfiyen uygulamak lazım. Gerçekten çok yorucu, kolay değil. İzmirlilerle beraber engelliler için çok daha yaşanır bir kent yapacağız." yanıtını verdi.

Soyer, daha sonra Tekerlekli Sandalye Dans Projesi kapsamında sunulan gösteriyi izledi, engellilerle beraber dans etti.