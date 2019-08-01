Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı Bacağından silahla vurularak, yaralanan Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, hastaneye kaldırıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, bir kişi tarafından silahla bacağından vurularak, yaralandı. Alınan bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, makamına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atçeken’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli S.D, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.



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