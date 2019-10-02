Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı makamında rehin alındı
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı.02 Ekim 2019 Çarşamba 16:57
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı.
Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltına alındı.
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