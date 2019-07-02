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Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, muhtarlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:49
Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, muhtarlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Erkut, önümüzdeki dönemde mahallelerde yapılacak olan çalışmalara ilişkin oluşturulacak olan stratejik plan için muhtarların taleplerini dinledi.


Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut’un yanı sıra Muhtarlıklar Müdürü Feridun Özdemir, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve 22 mahalle muhtarı katıldı.


Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, belediye olarak Nevşehir halkına hizmet ederken muhtarların görüşlerine de önem verdiklerini belirterek muhtarlarla birlikte Nevşehir halkına en iyi hizmeti sunma çabasında olduklarını vurguladı.


Belediye olarak şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin oluşturacakları stratejik plan öncesinde muhtarların mahallelerine ilişkin taleplerini dinlemek istediklerini kaydeden Erkut, “Şehrimizin tüm mahallelerinin eksikliklerinin tespiti için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bunun yanı sıra muhtarlarımızın bizlere iletecekleri talepleri de değerlendirerek stratejik bir plan oluşturacağız. Stratejik planımız oluşturulduğunda Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı, muhtarlarımızla bir araya gelerek kendilerine çalışma programımızı anlatacak. Bu plan doğrultusunda da tüm mahallelerimizin eksikliklerini gidererek vatandaşlarımızın beklediği hizmetleri sunacağız. Muhtarlarımızla istişare ve değerlendirmelerimizi belirli periyotlar halinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:49
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