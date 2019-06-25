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Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu:

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İstanbul’da tekrarlanan seçimler sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Demokrasi kazandı.

25 Haziran 2019 Salı 14:27
Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu:

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İstanbul’da tekrarlanan seçimler sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Demokrasi kazandı. Milletin dediği oldu. Milletin iradesi herşeyin önündedir."dedi.



Yenilenen ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de milletin kazanmasına rağmen yeniden sandığa gidildiğini anlatan Kayaoğlu, açıklamasında;


"Millet iradesi kazanmasına rağmen YSK seçimlerin yenilenmesi kararını aldı. İstanbul’da net şekilde demokrasi dersi verildi. İYİ Parti ise İstanbul’un yanı sıraEdirne, Burdur, Yalova, Sinop,Artvin, Bilecik, Bolu ve Kırşehir’i ise Cumhur İttifakı’ndan almasında önemli rol oynamıştır. Türkiye’de artık her şey normale dönecektir. Taşlar yerine oturacak ve merkezi hükümetle uyumlu çalışmalar yapılması ümit edilmektedir. "

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:27
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