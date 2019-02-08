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Belediye başkan adaylarından centilmenlik protokolü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, AK Parti ve CHP belediye başkan adayları centilmenlik protokolü imzaladı

08 Şubat 2019 Cuma 17:19
Belediye başkan adaylarından centilmenlik protokolü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, AK Parti ve CHP belediye başkan adayları centilmenlik protokolü imzaladı.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar'ın öncülüğünde, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya gelen AK Parti Belediye Başkan Adayı Bilal Eker ve CHP Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan, ilçede huzurlu ve güvenli bir seçim süreci geçirilmesini sağlamak amacıyla centilmenlik protokolüne imza attı.

Kaymakam Sayar, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Belediye başkanlığının topluma hizmet etmek için şerefli bir görev olduğunu ve herkesin bu görevi yapmak isteyeceğini vurgulayan Sayar, seçim kampanyalarının nezaket içerisinde, mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Sayar, tüm bu hususları dikkate alarak "Centilmenlik Protokolü" hazırladıklarını dile getirerek, kentte çevre ve gürültü kirliliğine neden olmadan, centilmence ve dostça bir atmosfer altında seçim döneminin geçirilmesi temennisinde bulundu.

Protokolün içeriğine ilişkin Sayar, şunları kaydetti:

"Bugün imzalanan protokolle, seçim çalışmaları sırasında kullanılan materyallerin çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayacak şekilde tedbir alınması konusunda görevlendirmelerin yapılması ve görevlendirilen kişilerin konuyu hassasiyetle takip etmesi gerekiyor. Seçim ve vatandaş güvenliğinden sorumlu olan bizlerle devamlı iletişim halinde olmanız, geniş katılımlı toplantılardan önce herhangi bir güvenlik açığına neden olmayacaktedbirler almamızı kolaylaştıracaktır. Buna ilave olarak seçim çalışmalarında kullanılan araçların plakalarının kapatılması güvenlik açığına yol açtığı için, bütün siyasi partilerden bu hususa dikkat etmelerini, araç plakalarının hiçbir şekilde kapatılmamasını rica ediyorum."

Sayar, "birlikte temiz siyaset" adına iyi niyet protokolüne imza atan belediye başkan adaylarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:19
  1. Ak Parti
  2. belediye başkan adayları
  3. CHP
  4. Kahramanmaraş

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