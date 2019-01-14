Belediye başkan adayları 2019 son dakika yerel seçim AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP 31 Mart il ilçe adayları

Belediye başkan adayları 2019 son dakika AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıklıyor. AK Parti birçok ilçe ve belde belediye başkan adayını düzenlenen törenle açıklamaya devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi il ve ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

31 Mart 2019 yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklamaları yakından takip edilmekte. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında sandıkta ittifak yaparker, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise Millet İttifakı yaparak seçimlere girecek. AK Parti il belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra şimdi AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklamaya devam ediyor. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Siirt ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Karabük ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi. CHP il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterdi. CHP bazı illerde İYİ Parti ile ittifak kapsamında aday çıkarmaya devam ediyor. MHP ise AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı kapsamında il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı. İşta AK Parti belediye başkan adayları 2019, CHP belediye başkan adayları son dakika isim listesi, MHP il ve ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte AK Parti İstanbul adayları:

AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur

AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken

AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Güngören belediye başkan adayı Fatih Özçiçek

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özkan Özgül Yavuz

AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek

AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Şile belediye başkan adayı İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

AK Parti Şişli belediye başkan adayı Fatma Özden Ay

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)

AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı_

AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)

AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)

AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)

AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enver Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı

AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)

Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı

Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)

AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)

AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan

AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)

AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)

AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse

AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)

Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı

AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)

AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)

Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)

Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bolçova belediye başkan adayı Evrim Özen

AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu

AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı Bilal Doğan

AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan

AK Parti Bayraklı beledeye başkan adayı Ali Aslan

AK Parti Karşıyaka beledeye başkan adayı Ayda Maç

AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen

AK Parti Bornova belediye başkan adayı Reşat Gençtürk

AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger

AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci

AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar

AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer

AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu

AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu

AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu

AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar

AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı

AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi

AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez

AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli

AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu

AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu

AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz

AK Parti Çiğli belediye başkan adayı Okan Korkmaz

AK Parti Urla belediye başkan adayı Adıgüzel Demirel

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Sema Aydın (MHP)

AK Parti Dikili belediye başkan adayı Buğra Akın (MHP)

AK Parti Foça belediye başkan adayı Serdar Mersin (MHP)

AK Parti Narlıdere belediye başkan adayı Süleyman Kocabıyık (MHP)

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu

AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı Avni Örki

AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı Hulusi Şevkan

AK Parti Babadağ belediye başkan adayı Salim Demirezen

AK Parti Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever

AK Parti Bekill belediye başkan adayı Mustafa Çoban

AK Parti Beyağaç belediye başkan adayı Mustafa Akçay

AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı Hamdi Cin

Buldan belediye başkan adayı MHP Mustafa Şevik

Çal belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) MHP adayı Fethi Akçan

AK Parti Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan

AK Parti Çardak belediye başkan adayı Hüsnü Yılmaz

AK Parti Çivril belediye başkan adayı Niyazi Vural

AK Parti Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan

AK Parti Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu

AK Parti Kale belediye başkan adayı Salih Sağınç

AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı Ahmet Necati Özbaş

AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı Şeref Turan

AK Parti Tavas belediye başkan adayı Hüseyin İnamlık

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019

Karesi'de Dinçer Orkan,

Altıeylül'de Hasan Avcı,

Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,

Kepsut'ta İsmail Cankul,

Sındırgı'da Ekrem Yavaş,

Bigadiç'te İsmail Avcu,

Gönen'de Erdinç Odabaşı,

Bandırma'da Alp Bostancı,

Edremit'te Yunus Bozbey,

İvrindi'de Yusuf Cengiz,

Susurluk'ta Şükrü Gür,

Marmara'da Süleyman Aksoy,

Gömeç'te Kazım Aslan,

Manyas'ta İbrahim Koman,

Erdek'te Turan Gün,

Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak belirlendi.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim

AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı Recep Çebi

AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy

AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Harun Demirci

AK Parti Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık

AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara

AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok

AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel

AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın

AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan

AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün

AK Parti Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel

AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu

AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü

AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül

AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer

AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım

AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün

AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman

AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık

AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi

AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz

AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir

AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan

AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt

AK Parti'nin Sakarya adayları 2019 listesi

- Adapazarı - Mutlu Işıksu

- Akyazı - Bilal Soykan

- Arifiye - İsmail Karakullukçu

- Erenler - Fevzi Kılıç

- Ferizli - İsmail Gündoğdu

- Geyve - Murat Kaya

- Hendek - Ali Kemal Sofu

- Karapürçek - Orhan Yıldırım

- Karasu - İshak Sarı

- Kaynarca - Murat Kefli

- Kocaali - Ahmet Acar

- Pamukova - Cevat Keser

- Sapanca - Özcan Özen

- Serdivan - Yusuf Alemdar

- Söğütlü - Koray Oktay Özten

- Taraklı için Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li aday İbrahim Pilavcı yanıtıldı.

AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019

Akkışla'da Ayhan Arslan, Bünyan'da Özkan Altun, Develi'de Mehmet Cabbar, Felahiye'de Vural Coşkun, Tomarza'da Davut Şahin, Hacılar'da Bilal Özdoğan, Yeşilhisar'da Halit Taşyapan, İncesu'da Zekeriya Karayol, Yahyalı'da Esat Öztürk, Talas'da Mustafa Yalçın, Kocasinan'da Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi'de Hacı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanlıklarına aday gösterildi. MHP'den Memduh Uzunluoğlu Pınarbaşı'ndan, Bekir Ayyıldırım Sarıoğlan'dan, Baki Bayrak Sarız'dan ve Halit Demir Özvatan ilçesinden Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019

Enez ilçesinde Abdullah Bostancı,

Havsa ilçesinde Aydın Balkan,

İpsala ilçesinde Mehmet Kerman,

Keşan ilçesinde Mustafa Helvacıoğlu,

Lalapaşa ilçesinde İsmail Arslan,

Meriç ilçesinde Nihat Yörük,

Süloğlu ilçesinde Saim Kulaklı

Uzunköprü ilçesinde Azbiye Ataş

Belde belediye başkanları ise

Keşan Beyendik Ferat Gülver,

İpsala Esetçe Cemal Deniz,

Uzunköprü Kırcasalih Necmettin Parazil,

Meriç Küplü Salih Derin,

Meriç Subaşı Hasan Çatalkaya,

İpsala Yenikarpuzlu Ufuk Atalay,

Keşan Yenimuhacır Mustafa Türker oldu

AK Parti Kırşehir ilçe belediye başkan adayları 2019

Akpınar'da Mustafa Karahan, Akçakent'te Yılmaz Kılıç, Boztepe'de Ramazan Aydın, Çiçekdağı'nda Hasan Hakanoğlu, Mucur'da Atılgan Yılmaz, Kaman'da Necati Çolak, beldelerde ise Köseli'de Ümüt Köse, Kurancılı'da Adem Bıcakcı ve Özbağ'da Nazmi Ay oldu.

AK Parti Siirt ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti, Siirt merkezde Ali İlbaş, Eruh'ta Cevher Çiftçi, Kurtalan'da Nevzat Karaatay, Pervari'de Tayyar Özcan, Baykan'da Mehmet Ali Erol, Tillo'da İdham Aydın, Şirvan'da Necat Cellek'i belediye başkan adayı gösterirken, Beğendik beldesinde Gürgün Özdemir, Veysel Karani beldesinde Şakir Akkurt, Gökçebağ beldesinde Emin Aydın, Kayabağlar beldesinde Salim Seven, Atabağı beldesinde de Tayyar Lale'yi belediye başkan adayı olarak açıkladı.

AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2019

Odunpazarı-Volkan Doğan,

Tepebaşı-Hasan Tuç,

Sivrihisar-Hamid Yüzügüllü,

Seyitgazi-Hasan Kalın,

Sarıcakaya-Hüseyin Çam,

Mihalıççık- Ali Yörük,

Mihalgazi-Zeynep Akgün,

Mahmudiye-Mustafa Arslan,

İnönü-Kadir Bozkurt,

Han-Vedat Çeliker,

Günyüzü-Menderes Durgut,

Çifteler- Kadir Bıyık,

Beylikova-Özkan Alp

Alpu-Rafet Demirtaş

AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı, Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı.

AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı

Dargeçit: Mehmet Cüneyt Aksoy

Derik: Şeyhmus Necimoğlu

Mazıdağı: İbrahim Atlı

Nusaybin: Mehmet Hadi Hamidi

Ömerli: Hüsamettin Altındağ

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya

Midyat: Veysi Şahin

Yeşilli: Hayrettin Demir

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu

AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019

Tatvan - Mehmet Emin Geylani

Ahlat - Mümtaz Çoban

Adilcevaz - Necati Gürsoy

Hizan - Arif Taylan

Güroymak - Mehdi Subaşı

Mutki - Vahdettin Barlak

AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Ayancık belediye başkan adayı Recep AK

AK Parti Boyabat belediye başkan adayı Şefik ÇAKICI

AK Parti Erfelek belediye başkan adayı Mehmet UZUN

AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı Hasan PEKER

AK Parti Türkeli belediye başkan adayı Veysel ŞAHİN

AK Parti Gerze belediye başkan adayı Cevat ŞENSOY

AK Parti Dikmenbelediye başkan adayı Adnan ACAR

AK Parti Durağanbelediye başkan adayı Ahmet KILIÇASLAN

AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Çine: Celal Özden

Didim: Mümin Kamacı

Kuşadası: Fuat Akdoğan

Koçarlı: Nedim Kaplan

Kuyucak: Metin Ertürk

Köşk: Nuri Güler

Sultanhisar: Ertegün Ünal

Yenipazar: Suat Menderes

AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019

Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.

AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019

Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.

AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İspir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Düvenci: Necmettin Yalçın

Aşdavul: Mehmet Çelik

AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

AK Parti Elbeyli Belediye Başkan adayı Süleyman Şimşek

AK Parti Musabeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz

AK Parti Polateli Belediye Başkan adayı Hakkı Çelik

AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen

Kelkit'te Aziz Nas

Köse'de Şerif Aygün

Kürtün'de Ahmet Kanat

Şiran'da Yavuz Altıparmak

Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı Atınç Bahadır

AK Parti İliç belediye başkan adayı Mustafa Gürbüz

AK Parti Kema hbelediye başkan adayı Osman Öner,

AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı Erdem Atmaca

AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı Vahdet Ercan

AK Parti Refahiye belediye başkan adayı Çakmak Paçacı

AK Parti Tercanbelediye başkan adayı Lokman Gültekin

AK Parti Üzümlü belediye başkan adayı Ahmet Sazlı

BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Altınbaşak belediye başkan adayı Selim Yeniçeri

AK Parti Çadırkaya belediye başkan adayı İshak Birol

AK Parti Çağlayan belediye başkan adayı Hakan Ada

AK Parti Kargın belediye başkan adayı Zafer Kaya

AK Parti Mercan belediye başkan adayı Mustafa Seslikaya

AK Parti Mollaköy belediye başkan adayı Kadir Akar

AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak, Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar ve Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu, beldelerden Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti oldu.

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019

Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz

AK Parti'nin Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü

AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun

AK Parti Karabük ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ile ilçelerden Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, Eskipazar Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Yarkan, Eflani Belediye Başkanı ve adayı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter ve Yortanpazarı Belde Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Tiryaki oldu.

AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı: ALİNUR AKTAŞ

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı: MUSTAFA DÜNDAR

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı: OKTAY YILMAZ

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı: NECATİ ŞAHİN

AK Parti Karacabey Belediye Başkan adayı: ALİ ÖZKAN

AK Parti Gürsu Belediye Başkan adayı: MUSTAFA IŞIK

AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı: ALPER TABAN

AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı: AHMET MURAT ÜNAL

AK Parti İznik Belediye Başkan adayı: KAĞAN MEHMET USTA

AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: MEHMET KANAR

AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı: BERKAY BULUT

AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı: ÖNDER TANIR

AK Parti Orhangazi Belediye Başkan adayı: BEKİR AYDIN

AK Parti Orhaneli Belediye Başkan adayı: ALİ AYKURT

AK Parti Keles Belediye Başkan adayı: MEHMET KESKİN

AK Parti Büyükorhan Belediye Başkan adayı: AHMET KORKMAZ

AK Parti Harmancık Belediye Başkan adayı: YILMAZ ATAŞ

Yenişehir Belediye Başkan adayı: MHP ADAYI

AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke, Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan, Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy, Arguvan adayı Ahmet Eren, Doğanşehir adayı Vahap Küçük, Doğanyol adayı Hakan Bay, Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan, Kale adayı Murat Koca, Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz ve Pütürge adayı Mikail Sülük oldu

AK Parti Niğde ilçe belediye başkan adayları 2019

Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.

Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.

AK Parti Karaman ilçe belediye başkan adayları 2019

Karaman merkezden Mahmut Sami Şahin, Ayrancı'dan Yavuz Candan, Kazımkarabekir'den Ali İhsan Alanlı, Ermenek'ten Uğur Sözkesen, Sarıveliler'den Hayri Samur ve Başyayla'dan Ahmet İpek aday gösterildi.

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Hikmet Yirşen ve Sudurağı beldesinde Mehmet Derviş Ceyhan, Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde Ali Zeybek, Kazancı beldesinde Muhittin Tuncel, Sarıveliler'ın Göktepe beldesinde ise Bayram Şahin AK Parti'nin adayları oldu

AK Parti Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019

Tunceli merkez, Gökhan Arasan. Hozat, Songül Acar. Nazımiye, Erkan Özdoğan. Mazgirt, Murat Becerikli. Ovacık, Turhan Kılıç. Pülümür, Şevket Tanık. Pertek, Recai Vural. Çemişgezek, Metin Levent Yıldız. Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi, Murat Gerçek.

CHP belediye başkan adayları 2019

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

92 Ordu Akkuş Bayram Görür

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan

98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

100 Sivas İmranlı Murat Açıl

101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi

110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan Elçin

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

136 Erzincan Merkez İsmail Taş

137 Karabük Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan

140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan

MHP belediye başkan adayları 2019

MHP Adıyaman; Rıfat Erdem, Ağrı; Servet Al, Artvin; Mustafa Polat, Bolu; İbrahim Doğan, Hakkari; Nevzat Doğan, Muş; Şerefettin Yatci, Siirt; Muzaffer Furat, Sinop; Hasan Demir, Tokat; Adnan Özmen, Tunceli; Mücella Saler, Uşak; Muhammet Fatih Erdoğan, Batman; Hayrettin Bektaş, Şırnak; Bahar Cavlak, Kilis; Ömer Yabancı, Düzce; Erdoğan Bıyık.

MHP Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

MHP Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.

MHP Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.

MHP Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.

MHP Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.

MHP Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.

MHP Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.

MHP Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.

MHP Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.

MHP Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.

MHP Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.

MHP Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.

MHP Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.

MHP Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.

MHP Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.

MHP Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.

MHP Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.

MHP Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.

MHP Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.

MHP Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

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