Belediye başkan adayları 2019 son dakika yerel seçim AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP 31 Mart il ilçe adayları
AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıklıyor. AK Parti birçok ilçe ve belde belediye başkan adayını düzenlenen törenle açıklamaya devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi il ve ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika.14 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
Belediye başkan adayları 2019 son dakika AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe belediye başkan adaylarını son dakika olarak açıklıyor. AK Parti birçok ilçe ve belde belediye başkan adayını düzenlenen törenle açıklamaya devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi il ve ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
31 Mart 2019 yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklamaları yakından takip edilmekte. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında sandıkta ittifak yaparker, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise Millet İttifakı yaparak seçimlere girecek. AK Parti il belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra şimdi AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklamaya devam ediyor. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Siirt ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Karabük ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi. CHP il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterdi. CHP bazı illerde İYİ Parti ile ittifak kapsamında aday çıkarmaya devam ediyor. MHP ise AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı kapsamında il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıkladı. İşta AK Parti belediye başkan adayları 2019, CHP belediye başkan adayları son dakika isim listesi, MHP il ve ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi haberimizden takip edebilirsiniz.
İşte AK Parti İstanbul adayları:
AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)
AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)
AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)
AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur
AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)
AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)
AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)
AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken
AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)
AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Güngören belediye başkan adayı Fatih Özçiçek
AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özkan Özgül Yavuz
AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)
AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek
AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)
AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Şile belediye başkan adayı İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)
AK Parti Şişli belediye başkan adayı Fatma Özden Ay
AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)
AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)
AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı_
AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)
AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)
AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)
AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)
AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)
AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)
Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enver Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı
AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)
Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı
Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)
AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)
AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)
AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan
AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)
AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)
AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse
AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)
Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı
AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)
AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)
Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)
Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)
AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Bolçova belediye başkan adayı Evrim Özen
AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu
AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı Bilal Doğan
AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan
AK Parti Bayraklı beledeye başkan adayı Ali Aslan
AK Parti Karşıyaka beledeye başkan adayı Ayda Maç
AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen
AK Parti Bornova belediye başkan adayı Reşat Gençtürk
AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)
AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger
AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci
AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar
AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer
AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu
AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu
AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu
AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar
AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı
AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi
AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez
AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez
AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli
AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu
AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu
AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz
AK Parti Çiğli belediye başkan adayı Okan Korkmaz
AK Parti Urla belediye başkan adayı Adıgüzel Demirel
AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Sema Aydın (MHP)
AK Parti Dikili belediye başkan adayı Buğra Akın (MHP)
AK Parti Foça belediye başkan adayı Serdar Mersin (MHP)
AK Parti Narlıdere belediye başkan adayı Süleyman Kocabıyık (MHP)
AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu
AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı Avni Örki
AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı Hulusi Şevkan
AK Parti Babadağ belediye başkan adayı Salim Demirezen
AK Parti Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever
AK Parti Bekill belediye başkan adayı Mustafa Çoban
AK Parti Beyağaç belediye başkan adayı Mustafa Akçay
AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı Hamdi Cin
Buldan belediye başkan adayı MHP Mustafa Şevik
Çal belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) MHP adayı Fethi Akçan
AK Parti Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan
AK Parti Çardak belediye başkan adayı Hüsnü Yılmaz
AK Parti Çivril belediye başkan adayı Niyazi Vural
AK Parti Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan
AK Parti Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu
AK Parti Kale belediye başkan adayı Salih Sağınç
AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı Ahmet Necati Özbaş
AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı Şeref Turan
AK Parti Tavas belediye başkan adayı Hüseyin İnamlık
AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019
Karesi'de Dinçer Orkan,
Altıeylül'de Hasan Avcı,
Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,
Kepsut'ta İsmail Cankul,
Sındırgı'da Ekrem Yavaş,
Bigadiç'te İsmail Avcu,
Gönen'de Erdinç Odabaşı,
Bandırma'da Alp Bostancı,
Edremit'te Yunus Bozbey,
İvrindi'de Yusuf Cengiz,
Susurluk'ta Şükrü Gür,
Marmara'da Süleyman Aksoy,
Gömeç'te Kazım Aslan,
Manyas'ta İbrahim Koman,
Erdek'te Turan Gün,
Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak belirlendi.
AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim
AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı Recep Çebi
AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy
AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Harun Demirci
AK Parti Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık
AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara
AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok
AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel
AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın
AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan
AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç
AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün
AK Parti Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel
AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta
AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu
AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü
AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül
AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer
AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım
AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün
AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman
AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık
AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi
AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz
AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir
AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan
AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt
AK Parti'nin Sakarya adayları 2019 listesi
- Adapazarı - Mutlu Işıksu
- Akyazı - Bilal Soykan
- Arifiye - İsmail Karakullukçu
- Erenler - Fevzi Kılıç
- Ferizli - İsmail Gündoğdu
- Geyve - Murat Kaya
- Hendek - Ali Kemal Sofu
- Karapürçek - Orhan Yıldırım
- Karasu - İshak Sarı
- Kaynarca - Murat Kefli
- Kocaali - Ahmet Acar
- Pamukova - Cevat Keser
- Sapanca - Özcan Özen
- Serdivan - Yusuf Alemdar
- Söğütlü - Koray Oktay Özten
- Taraklı için Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li aday İbrahim Pilavcı yanıtıldı.
AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019
Akkışla'da Ayhan Arslan, Bünyan'da Özkan Altun, Develi'de Mehmet Cabbar, Felahiye'de Vural Coşkun, Tomarza'da Davut Şahin, Hacılar'da Bilal Özdoğan, Yeşilhisar'da Halit Taşyapan, İncesu'da Zekeriya Karayol, Yahyalı'da Esat Öztürk, Talas'da Mustafa Yalçın, Kocasinan'da Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi'de Hacı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanlıklarına aday gösterildi. MHP'den Memduh Uzunluoğlu Pınarbaşı'ndan, Bekir Ayyıldırım Sarıoğlan'dan, Baki Bayrak Sarız'dan ve Halit Demir Özvatan ilçesinden Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019
Enez ilçesinde Abdullah Bostancı,
Havsa ilçesinde Aydın Balkan,
İpsala ilçesinde Mehmet Kerman,
Keşan ilçesinde Mustafa Helvacıoğlu,
Lalapaşa ilçesinde İsmail Arslan,
Meriç ilçesinde Nihat Yörük,
Süloğlu ilçesinde Saim Kulaklı
Uzunköprü ilçesinde Azbiye Ataş
Belde belediye başkanları ise
Keşan Beyendik Ferat Gülver,
İpsala Esetçe Cemal Deniz,
Uzunköprü Kırcasalih Necmettin Parazil,
Meriç Küplü Salih Derin,
Meriç Subaşı Hasan Çatalkaya,
İpsala Yenikarpuzlu Ufuk Atalay,
Keşan Yenimuhacır Mustafa Türker oldu
AK Parti Kırşehir ilçe belediye başkan adayları 2019
Akpınar'da Mustafa Karahan, Akçakent'te Yılmaz Kılıç, Boztepe'de Ramazan Aydın, Çiçekdağı'nda Hasan Hakanoğlu, Mucur'da Atılgan Yılmaz, Kaman'da Necati Çolak, beldelerde ise Köseli'de Ümüt Köse, Kurancılı'da Adem Bıcakcı ve Özbağ'da Nazmi Ay oldu.
AK Parti Siirt ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti, Siirt merkezde Ali İlbaş, Eruh'ta Cevher Çiftçi, Kurtalan'da Nevzat Karaatay, Pervari'de Tayyar Özcan, Baykan'da Mehmet Ali Erol, Tillo'da İdham Aydın, Şirvan'da Necat Cellek'i belediye başkan adayı gösterirken, Beğendik beldesinde Gürgün Özdemir, Veysel Karani beldesinde Şakir Akkurt, Gökçebağ beldesinde Emin Aydın, Kayabağlar beldesinde Salim Seven, Atabağı beldesinde de Tayyar Lale'yi belediye başkan adayı olarak açıkladı.
AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2019
Odunpazarı-Volkan Doğan,
Tepebaşı-Hasan Tuç,
Sivrihisar-Hamid Yüzügüllü,
Seyitgazi-Hasan Kalın,
Sarıcakaya-Hüseyin Çam,
Mihalıççık- Ali Yörük,
Mihalgazi-Zeynep Akgün,
Mahmudiye-Mustafa Arslan,
İnönü-Kadir Bozkurt,
Han-Vedat Çeliker,
Günyüzü-Menderes Durgut,
Çifteler- Kadir Bıyık,
Beylikova-Özkan Alp
Alpu-Rafet Demirtaş
AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019
Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı, Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı.
AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı
Dargeçit: Mehmet Cüneyt Aksoy
Derik: Şeyhmus Necimoğlu
Mazıdağı: İbrahim Atlı
Nusaybin: Mehmet Hadi Hamidi
Ömerli: Hüsamettin Altındağ
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya
Midyat: Veysi Şahin
Yeşilli: Hayrettin Demir
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu
AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019
Tatvan - Mehmet Emin Geylani
Ahlat - Mümtaz Çoban
Adilcevaz - Necati Gürsoy
Hizan - Arif Taylan
Güroymak - Mehdi Subaşı
Mutki - Vahdettin Barlak
AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Ayancık belediye başkan adayı Recep AK
AK Parti Boyabat belediye başkan adayı Şefik ÇAKICI
AK Parti Erfelek belediye başkan adayı Mehmet UZUN
AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı Hasan PEKER
AK Parti Türkeli belediye başkan adayı Veysel ŞAHİN
AK Parti Gerze belediye başkan adayı Cevat ŞENSOY
AK Parti Dikmenbelediye başkan adayı Adnan ACAR
AK Parti Durağanbelediye başkan adayı Ahmet KILIÇASLAN
AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Çine: Celal Özden
Didim: Mümin Kamacı
Kuşadası: Fuat Akdoğan
Koçarlı: Nedim Kaplan
Kuyucak: Metin Ertürk
Köşk: Nuri Güler
Sultanhisar: Ertegün Ünal
Yenipazar: Suat Menderes
AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019
Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.
AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019
Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.
AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga Mustafa Aydın
İskilip: Recep Çatma
Laçin: İdris Görükmez
Kargı: Zeki Şen
Mecitözü: Ergün Coşkun
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Ortaköy: Taner İspir
Osmancık: Recep Cıplak
Sungurlu: İlyas Özkan
Uğurludağ: Remzi Torun
Düvenci: Necmettin Yalçın
Aşdavul: Mehmet Çelik
AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
AK Parti Elbeyli Belediye Başkan adayı Süleyman Şimşek
AK Parti Musabeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz
AK Parti Polateli Belediye Başkan adayı Hakkı Çelik
AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen
Kelkit'te Aziz Nas
Köse'de Şerif Aygün
Kürtün'de Ahmet Kanat
Şiran'da Yavuz Altıparmak
Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.
AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı Atınç Bahadır
AK Parti İliç belediye başkan adayı Mustafa Gürbüz
AK Parti Kema hbelediye başkan adayı Osman Öner,
AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı Erdem Atmaca
AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı Vahdet Ercan
AK Parti Refahiye belediye başkan adayı Çakmak Paçacı
AK Parti Tercanbelediye başkan adayı Lokman Gültekin
AK Parti Üzümlü belediye başkan adayı Ahmet Sazlı
BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Altınbaşak belediye başkan adayı Selim Yeniçeri
AK Parti Çadırkaya belediye başkan adayı İshak Birol
AK Parti Çağlayan belediye başkan adayı Hakan Ada
AK Parti Kargın belediye başkan adayı Zafer Kaya
AK Parti Mercan belediye başkan adayı Mustafa Seslikaya
AK Parti Mollaköy belediye başkan adayı Kadir Akar
AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak, Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar ve Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu, beldelerden Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti oldu.
AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019
Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz
AK Parti'nin Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun
AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu
AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü
AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun
AK Parti Karabük ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ile ilçelerden Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, Eskipazar Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Yarkan, Eflani Belediye Başkanı ve adayı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter ve Yortanpazarı Belde Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Tiryaki oldu.
AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı: ALİNUR AKTAŞ
AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı: MUSTAFA DÜNDAR
AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı: OKTAY YILMAZ
AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı: NECATİ ŞAHİN
AK Parti Karacabey Belediye Başkan adayı: ALİ ÖZKAN
AK Parti Gürsu Belediye Başkan adayı: MUSTAFA IŞIK
AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı: ALPER TABAN
AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı: AHMET MURAT ÜNAL
AK Parti İznik Belediye Başkan adayı: KAĞAN MEHMET USTA
AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: MEHMET KANAR
AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı: BERKAY BULUT
AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı: ÖNDER TANIR
AK Parti Orhangazi Belediye Başkan adayı: BEKİR AYDIN
AK Parti Orhaneli Belediye Başkan adayı: ALİ AYKURT
AK Parti Keles Belediye Başkan adayı: MEHMET KESKİN
AK Parti Büyükorhan Belediye Başkan adayı: AHMET KORKMAZ
AK Parti Harmancık Belediye Başkan adayı: YILMAZ ATAŞ
Yenişehir Belediye Başkan adayı: MHP ADAYI
AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke, Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan, Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy, Arguvan adayı Ahmet Eren, Doğanşehir adayı Vahap Küçük, Doğanyol adayı Hakan Bay, Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan, Kale adayı Murat Koca, Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz ve Pütürge adayı Mikail Sülük oldu
AK Parti Niğde ilçe belediye başkan adayları 2019
Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.
Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.
AK Parti Karaman ilçe belediye başkan adayları 2019
Karaman merkezden Mahmut Sami Şahin, Ayrancı'dan Yavuz Candan, Kazımkarabekir'den Ali İhsan Alanlı, Ermenek'ten Uğur Sözkesen, Sarıveliler'den Hayri Samur ve Başyayla'dan Ahmet İpek aday gösterildi.
Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Hikmet Yirşen ve Sudurağı beldesinde Mehmet Derviş Ceyhan, Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde Ali Zeybek, Kazancı beldesinde Muhittin Tuncel, Sarıveliler'ın Göktepe beldesinde ise Bayram Şahin AK Parti'nin adayları oldu
AK Parti Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019
Tunceli merkez, Gökhan Arasan. Hozat, Songül Acar. Nazımiye, Erkan Özdoğan. Mazgirt, Murat Becerikli. Ovacık, Turhan Kılıç. Pülümür, Şevket Tanık. Pertek, Recai Vural. Çemişgezek, Metin Levent Yıldız. Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi, Murat Gerçek.
CHP belediye başkan adayları 2019
1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı Tutak Erkan Sayan
10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
23 Balıkesir Balya Orhan Gaga
24 Balıkesir Havran Bedri Şahin
25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
28 Batman Gercüş Hamdiye Öner
29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan
30 Batman Beşiri Genco Özel
31 Batman Kozluk Savaş Durmaz
32 Batman Sason Adnan Yaşar
33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan
48 Bursa Orhaneli Vildan Koç
49 Çanakkale Çan Bülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
59 Denizli Güney Mustafa Urtekin
60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan
68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU
69 Giresun Tirebolu Burhan Takır
70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
75 Kars Arpaçay Enver Akkaya
76 Kars Susuz Oğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
81 Kocaeli Darıca Yakup Törk
82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
92 Ordu Akkuş Bayram Görür
93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan
94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut
97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
100 Sivas İmranlı Murat Açıl
101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel
102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan
112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ
117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
131 Artvin Merkez Demirhan Elçin
132 Batman Merkez Enver Erdem
133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
136 Erzincan Merkez İsmail Taş
137 Karabük Merkez Mehmet Durum
138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan
MHP belediye başkan adayları 2019
MHP Adıyaman; Rıfat Erdem, Ağrı; Servet Al, Artvin; Mustafa Polat, Bolu; İbrahim Doğan, Hakkari; Nevzat Doğan, Muş; Şerefettin Yatci, Siirt; Muzaffer Furat, Sinop; Hasan Demir, Tokat; Adnan Özmen, Tunceli; Mücella Saler, Uşak; Muhammet Fatih Erdoğan, Batman; Hayrettin Bektaş, Şırnak; Bahar Cavlak, Kilis; Ömer Yabancı, Düzce; Erdoğan Bıyık.
MHP Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.
MHP Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.
MHP Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.
MHP Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.
MHP Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.
MHP Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.
MHP Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.
MHP Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.
MHP Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.
MHP Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.
MHP Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.
MHP Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.
MHP Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.
MHP Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.
MHP Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.
MHP Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.
MHP Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.
MHP Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.
MHP Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.
MHP Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.
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