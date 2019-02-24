Belediye Başkan adayı taksi şoförü oldu

Bodrum İYİ Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun Taksi şoförü oldu. Taksiye binen yolcu karşısında Tosun’u görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Taksi çağıran vatandaşı gideceği yere kadar bırakan Tosun, “Havaya, suya, toprağa düşen cemre gibi biz de Bodrum’a düşeceğiz ve ilçeye bahar getireceğiz. Bitmeyen bahar bizimle beraber gelecek” dedi.

Turgutreis mahallesinde vatandaşlarla buluşan İYİ parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun büyük bir coşku ile karşılandı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Tosun, daha sonra Turgutreis mahallesini yürüyerek gezmeye başladı. Bir taksi durağına giren Tosun, taksi şoförleriyle uzun süre sohbet etti. Sohbet esnasından bir vatandaşın taksi istediğini gördü. Başkan adayı sırada olan taksiyi alarak müşteriyi almak için yola çıktı.

Taksici yerine Başkan adayı gelince şok oldu

Taksiye binen vatandaş karşısında Mehmet Tosun’u görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Taksi metreyi açan Mehmet Tosun daha sonra vatandaşı gideceği yere kadar bıraktı. Ücretini vermek isteyen vatandaştan para almayan Tosun, kullandığı taksinin şoförüne cebinden para ödeyerek "Vatandaşa hizmetimizde sınır yok, Bodrum’un taksi şoförleri hem çok kibardır hem de müşteriye karşı güler yüzlüdür. Yazın Bodrum’a yaklaşık 1 milyondan fazla turist geliyor. Bunların bir çoğu taksiye biniyor. Araştırmalarımız sonucunda Bodrum taksilerinden şimdiye kadar yok sayılacak kadar şikayet gitmiş. Türkiye’de en az şikayet giden bölgelerden biri Bodrum. Biz daha iyi Bodrum için tüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bodrum, Türkiye’nin incisi bu inciyi temiz tutmak lazım, kirletmemek lazım. Biz turizmin incisi Bodrum’a sahip çıkmaya incimizi temiz tutmaya geliyoruz. İlçemizde en çok Taksi şoförleri gezer. Her gittikleri yolda çukur var. Yüz liralık bir işe giden taksi şoförümüz dönüşünde 200 liralık zarar ediyor. Neden çünkü yollar çukur dolu nereden giderse gitsin araçları çukurlara düşüyor ve araçları zarar görüyor. Biz bu çukurları kapatıp Bodrum’u Dünyaya en güzel şekilde sunmaya geliyoruz. Gittiğimiz her mahallenin en büyük sorunu yoldaki çukurlar Bodrum’da bulunan araçlar haftada bir kez sanayiye gidip araçlarını yaptırıyor. Bodrum’a yakışmayan bir durum bu. Biz bu konuda çalışmalarımız yaptık. Sadece yol konusunda değil, çöp, ve alt yapı konusunda da gerekeni ekibimizle beraber yapacağız. Baharın müjdeleyicisi Cemre önce havaya düştü, şimdi suya düşecek daha sonra toprağa bizde 4’üncü cemre olacağız Bodrum’a düşüp baharı müjdeleyeceğiz. Bodrum bitmeyen bahar yaşayacak bizimle” dedi.