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Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy Avcılar’da kapı kapı dolaşıp, vatandaşları dinliyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, mahalle gezileriyle birlikte ev ziyaretlerinde de bulunuyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:58
Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy Avcılar’da kapı kapı dolaşıp, vatandaşları dinliyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, mahalle gezileriyle birlikte ev ziyaretlerinde de bulunuyor. Avcılar’da yaşam kalitesini artırmak istediğini ifade eden Ulusoy, “Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı olmadan Avcılar’da kardeş gibi yaşamak tek gayemiz ve isteğimiz” dedi.


Kapı kapı dolaşan ve her vatandaşın derdini dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, ev ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret ettiği ev sahibinin “Avcılar için hayırlısı olmasını temenni ediyoruz. Temennimiz hayırlısı olması ve hak edenin kazanması gereken bir seçim olması. Yıllardır burada yaşıyoruz. 20 yıldır Avcılar’ın hali ortada, çok geride kaldık. Ben ticaret ile ilgileniyorum ve diğer semtleri de gezme fırsatım oluyor. Diğer ilçelere imreniyorum ve buradan taşınmak istiyorum. Bize ne vaat ediyorsunuz? Ek olarak Cemevi projeniz var mı?” diye sordu.


“Alevi kültürünün desteklenmesi ile ilgili tavrımız net”


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, sohbet sonrasında “Amacımız marka Avcılar’ı hayata geçirmek. Yeşil ve Mavi, yaşanacak bir projemiz ile yola çıkacağız. Cemevi isteğiniz için size cevabım net. İhtiyaç varsa kesinlikle yapacağız. Alevi kültürünün desteklenmesi ile ilgili tavrımız net. Eksikliğimizi hiç hissetmeyeceksiniz. Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı olmadan Avcılar’da kardeş gibi yaşamak tek gayemiz ve isteğimiz. Güzelliğimizin değerini katlamak ve yaşam kalitesini artırmak için kalpleri kırmadan, gönülleri bir ederek hizmet edeceğiz. Hep birlikte başaracağız” dedi.


İbrahim Ulusoy yangın sonrası iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti


Ev gezisinden sonra Avcılar’da güvenlik kamerası sistemleri satan bir iş yerinde yangın çıkması üzerine programını değiştiren Ulusoy, olay yerine gitti. Çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken,AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da yangın yerine gelerek iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:58
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