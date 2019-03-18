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Belediye Başkan Adayı Erdem basın mensupları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem Adıyaman’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:04
Belediye Başkan Adayı Erdem basın mensupları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem Adıyaman’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.


Bir otelin kahvaltı salonunda gerçekleştirilen programa, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem, partililer ve basın mensupları katıldı. Basın mensupları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Adayı Erdem, yoğun seçim çalışmalarından dolayı bu toplantının geciktiğini söyledi. Başkan Adayı Erdem, “Adaylığımızın açıklanmasından iki hafta sonra saha çalışmasına hız vermeden devam ettik. Bu arada yıllardır süre gelen Adıyaman sorunlarına çözüm bulan projelerimizi ve yenilikçi projelerimizi hazırladık. Genç ve yenilikçi teknik ekibimiz ile her Adıyamanlının kendine ait hizmetler bulduğu ve toplumsal olarak tüm Adıyamanlıların mutluluk kaynağı olacak projelerimiz ile sahaya indik ve iki buçuk aydır çalışıyoruz. Sahada hemşehrilerimizin bize gösterdiği teveccüh her geçen gün çalışma enerjimizi artırıyor ve 31 Mart akşamı yaşayacağımız zaferi adeta şimdiden ilan ediyor. Özellikle genç arkadaşlarımızın oy istemeye bile fırsat vermeden abi benim oyum senindir sözlerini çok duyuyoruz. Hele esnafın yaşadığı sıkıntılardan dolayı birbirimizi daha iyi anlar hale geldiğimizi görüyoruz ve böylelikle bizi destekleyeceklerini ifade ederek sorunlarını en iyi bizim çözüm bulacağımızı söyleyip oy vereceğini dile getiriyorlar” diye konuştu.


Başkan Adayı Erdem, daha sonra projelerinden bahsetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:04
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