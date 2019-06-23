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Belediye atölyesi üretiyor, Kepez güzelleşiyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahşap İşleri Atölyesi, ilçenin dört bir yanına birbirinden güzel mobilyalar üretiyor.

23 Haziran 2019 Pazar 10:56
Belediye atölyesi üretiyor, Kepez güzelleşiyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahşap İşleri Atölyesi, ilçenin dört bir yanına birbirinden güzel mobilyalar üretiyor.


Kepez Belediyesi’nin Ahşap İşleri Atölyesi’nde üretilen mobilyalar ilçeye estetik katıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ahşap İşleri Atölyesi’nde ilçeyi güzelleştiren yeni mobilyalar tasarlanıyor. Kepez Belediyesi, bünyesinde çalışan işinin ehli marangozlar ile ilçenin dört bir yanına el emeği mobilyalar üretiliyor. Ahşap İşleri Atölyesi’nde pergole, oturma gurupları, hayvanlar için özel evler, büro mobilyaları, semt parkları için bahçe çiti, çiçek saksısı gibi çok sayıda peyzaj dekorasyon ürünleri de yapılıyor. Tasarlanarak üretilen malzemeler, ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personelleri tarafından titizlikle yürütülüyor.



En güzel mobilyalar Kepez için


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehre yeni mobilyalar kazandıran atölyeye de fikirler veriyor. Ziyaret ettiği ülke ve şehirlerde gözüne çarpan işlerden ilham alan Tütüncü’nün, bu fikirleri marangozların el işçiliği ile birleşerek yeni tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahşap İşleri Atölyesi’nin el emeği ile ürettiği mobilyalar Dokumapark, Kent Ormanı, Kirişçiler Mesire alanı, Macera Ormanı, Tek Sarnıç gibi Kepez’in göz bebeği haline gelen noktalarda vatandaşın hizmetine sunuluyor. Kepez Belediyesi’nin marangozları, daha güzel bir Kepez için her gün arı gibi çalışarak en güzel mobilyaları Kepez için üretiyorlar.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:56
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