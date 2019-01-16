0553 313 94 23

Belediye anonsla çağrı yaptı, hayvanseverler akın etti

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için başlatılan kampanya büyük ilgi gördü

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
Belediye anonsla çağrı yaptı, hayvanseverler akın etti

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesinin dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için başlattığı ve anonslarla duyurduğu kampanyaya ilgi büyük oldu.

Belediyeden yapılan anonsta, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için vatandaşlarımızdan belirli noktalara mama ve yem bırakmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Anonstan yaklaşık bir saat sonra çok sayıda hayvansever belediyeyi arayarak destek olmak istediğini belirtti ve mamaları nereye getirmeleri gerektiğini sordu. Çok sayıda noktaya yüzlerce vatandaş tarafından yem bırakıldı.

Soğukta üşüyen köpekleri kendi elleriyle besleyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların duyarlılığı karşısındaki memnuniyetini dile getirdi.

Kar yağışının insanları olduğu kadar hayvanları da etkilediğine işaret eden Can, şöyle dedi:

"Biz de belediye olarak tüm sokak ve caddelerimizde, sokak hayvanlarına, kuşlara yem bırakma noktası hazırladık. Bunun yanında anons yaptırdık, vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını istedik. Sağ olsunlar çok duyarlı davrandılar. Çok sayıda telefon alıyoruz. Çocuklarımızın çok ilgili olduğunu görmem beni daha çok mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:28
  1. Bilecik Belediyesi
  2. hayvansever

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de ormanlık alanda kesik kol bulunması
    1. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    2. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    3. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    4. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    5. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    6. Veysi Aghan kimdir? | CHP Diyarbakır..
    7. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    8. Şanlıurfa'da "sınav jokeri"..
    9. Mersin'deki yağış ve fırtına
    10. 51. SİYAD Türkiye Sineması..
    11. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    12. Maduro'nun yardımcısı Çorum'da altın..
    13. Bulgaristan'tan 'F-16' hamlesi! İzin..
    14. Tokat'ta eğitime kar engeli
    15. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    16. Avusturya'da hükümet iltica yasasını..
    17. Güvenlik uzmanı Ağar’dan kritik uyarı:..
    18. "İzmir bizden hizmet istiyor"
    19. Belediye anonsla çağrı yaptı,..
    20. "Kuş oteli"ni 208 tür tercih etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın