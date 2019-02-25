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Belediye anaokulu ve çocuk üniversitesi göz doldurdu

Kendilerine has eğitimleriyle büyük başarı yakalayan Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi, Kırgızistan ve Moldova heyetinin de beğenisini kazandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
Belediye anaokulu ve çocuk üniversitesi göz doldurdu

Kendilerine has eğitimleriyle büyük başarı yakalayan Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi, Kırgızistan ve Moldova heyetinin de beğenisini kazandı.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Kırgızistan ve Moldova heyeti Küçükçekmece Belediyesi’nin Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret etti. Heyete Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Barış Barış Sert de eşlik etti. Eğitimcilerden oluşan Kırgızistan ve Moldova heyeti Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ve Çocuk Üniversitesi’ne tam not verdi.


“Daha iyi ve güçlü bir Türkiye için”


Eğitim alanında gençlerin ve çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Biz geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımızın her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Çünkü onların iyi yetişmesi demek, bizim geleceğimizin iyi olması demek. Daha iyi ve güçlü bir Türkiye demek. Bu nedenle eğitim alanında her türlü yatırımı yapıyor ve gençlerimizi destekliyoruz” diye konuştu.


Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Küçükçekmece ilçesinde bulunan özel yetenekli çocuklara verdiği destekle diğer ilçelere örnek oluyor. Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu ise ilk defa uygulanan açık sınıflı anaokulu olma özelliği ile dikkat çekiyor.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 6 üye belediyenin işbirliğiyle, Kırgızistan ve Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri’nde görev yapan anaokulu müdürleri ve kreş yöneticileri için “Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Uzman Eğitim Programı” düzenlendi. Programın Türkiye ayağına Kırgızistan’dan “Roza Otunbayeva, ’nın Uluslararası Girişim Vakfı” Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva, Oş İli Milli Eltr TV Genel Müdürü Aibek Musaev, At-Başı İlçesi Eğitim Bölümü Başkanı Duishonbek Dootkulov, Issık-Kul İli Eğitim Enstitüsü Metodoloji Bölümü’nden Elmıra Uzakova, Oş Toplum-Pedagoji Üniversitesi Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Zhypargul Sherbaeva, Narin Devlet Üniversitesi, Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Ilmira Shermatova, Moldova Gagavuz Yeri’nden ise belediye kreş müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
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