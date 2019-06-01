Belde halkına iftar yemeği verildi
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı tarafından belde halkına iftar yemeği verildi.01 Haziran 2019 Cumartesi 13:08
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı tarafından belde halkına iftar yemeği verildi.
Bayırköy Belediyesi önünde düzenlenen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde halkıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Duaların edilmesi ve oruçların açılmasının ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Bu akşam Kadir gecesi dolayısı ile belde meydanımızda düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza katılan belde halkımıza ve tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
YORUM YAZ