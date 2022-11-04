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Avrupa Belçika'ya 'doğal gaz' büyük şok! Soğuk fena vuracak
Avrupa

Belçika'ya 'doğal gaz' büyük şok! Soğuk fena vuracak

Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından birçok Avrupa ülkesi kışı beklemeye başladı. Belçika'da yeni doğalgaz sözleşmesi yapacak bir ailenin yıllık faturası, 2021 yılına kıyasla yüzde 95 oranında ortış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 22:49:00 -
Belçika'ya 'doğal gaz' büyük şok! Soğuk fena vuracak

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım uygulayan ve daha sonra Rusya'nın enerji kartını masaya sürmesiyle zor durumda kalan Avrupa Birliği ülkeleri henüz kış gelmeden rekor doğalgaz faturaları ödemeye başlayacak.

Belçika vatandaşları, geçen yıla kıyasla doğalgaz faturasını yüzde 95 zamlı ödeyecek.

Elektrik faturaları da artıyor

Belçika'da geçen yılın ekim ayında sözleşme yapan bir ailenin yıllık toplam enerji faturası ortalaması 3 bin 67 avro seviyesinde bulunuyordu. Bu yılın ekim ayında ise yeni sözleşme yapan bir ailenin yıllık enerji faturası yüzde 95,3 artarak 5 bin 989 avroya çıktı. Böylece son bir yılda enerji faturaları 2 bin 922 avro artış gösteri.

Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık doğal gaz faturası 3 bin 564 avro, elektrik faturası da 2 bin 425 avroyu buldu.

Ekimde bir önceki aya kıyasla gaz faturası yüzde 20, elektrik faturası da yüzde 14 artış gösterdi.

Belçika'da hanelerin doğal gaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor. Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise belirlenen fark tahsil ediliyor.

 

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