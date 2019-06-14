0553 313 94 23

Belçika'nın ünlü Bruges kenti turist sayısını azaltmak istiyor

Tarihi Bruges, günlük ziyaretçi sayısını azaltmak için bazı adımlar attı - Bruges'un günlük turist sayısını azaltma çalışmalarına benzer girişimler Roma, Venedik ve Amsterdam gibi başka Avrupa şehirlerinde de görülüyor

14 Haziran 2019 Cuma 13:24
Belçika'nın ünlü Bruges kenti turist sayısını azaltmak istiyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın tarihi kenti Bruges, şehire gelen günlük turist sayısını azaltmaya hazırlanıyor.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws haber sitesine göre, Bruges Belediye Başkanı Dirk De Fauw, şehiri ziyaret eden turist sayısının ikamet eden kişi sayısının yaklaşık 3 katı olduğunu, yaşanan zorluklar nedeniyle günlük ziyaretçi sayısında kısıtlamalara gidilmesi gerektiğini belirtti.

De Fauw, "Turist akınını kontrol etmemiz gerekiyor. Bruges'un Disneyland'e dönüşmesini istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Günlük turistlerin yerine şehirdeki otel kapasitesinin de kullanılması ve gelir sağlaması için "konaklayan ziyaretçi kitlesinin" teşvik edilmesi gerektiğini aktaran De Fauw, bu çerçevede günlük gezilere ilişkin reklam ve tanıtım kampanyalarının sonlandırılması kararını aldı.

De Fauw, aynı zamanda Bruges'a yakın limanlara yanaşan yolcu gemilerine de sayı kısıtlaması getirerek, bu gemilerin şehrin kalabalıklaştığı hafta sonu yerine hafta içi yanaşmalarını talep etti.

- Turistik mağazalar da gündemde

Diğer yandan, Bruges halkı şehir merkezinde sadece turistik mağazaların bulunmasından da şikayetçi. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan halk, şehir merkezinin turistik mağazalar tarafından ele geçirildiğini ifade ediyor.

Bruges genelindeki 2 bin mağazanın yaklaşık yüzde 10'u, kentle özdeşleşen çikolata, dantel ve waffle gibi ürünler satan dükkanlardan oluşuyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde de bulunan küçük tarihi kenti geçen yıl yaklaşık 8,3 milyon kişi ziyaret etmişti. Şehre günlük ziyaretçi sayısının da 50 ila 60 bin civarında olduğu düşünülüyor.

- Avrupa şehirlerinde turist rahatsızlığı

Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barselona'da da zaman zaman halk, yoğun turistik ziyaretlere tepki gösteriyor.

Turizm faaliyetlerinin yerel halkı mahallelerinden ettiği, turistlerin plajda ya da sokaklarda uyuduğu, bağırdığı, mahalle sakinlerini tehdit ettiği, uygunsuz halde sokaklarda dolaştığı gibi şikayetlerle Barcelonata Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi 2017'de sahil boyunca turizme karşı insan zinciri yapmıştı.

Diğer taraftan, dünyanın en popüler turistik kentlerinden olan İtalya'nın başkenti Roma'da belediye, turist otobüslerinin kent merkezine girişini yasaklama kararı almıştı.

Roma aynı zamanda halka açık yerlerde abur cubur yemekten üstsüz güneşlenmeye kadar pek çok düzenlemeyi kapsayan yeni kurallarla turistlerin uygunsuz davranışlarına karşı sıkı önlemler getirdi.

Öte yandan, milyonlarca turisti ağırlayan Venedik'i de günübirlik ziyaret etmek isteyenlerin vergi ödemesini öngören karar parlamentoda onaylandı.

Hollanda'nın turistik kenti Amsterdam da şehrin merkezinde fotoğraf çekimi için yoğun talep gören "Ben Amsterdam'ım" (I Amsterdam) yazısını kaldırma kararı aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:24
  1. Belçika
  2. BRUGES
  3. turist sayısı
  4. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    1. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    2. Gazeteci Murat Alan’a saldırı!
    3. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    4. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    5. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    6. Miniklerin ilk karne heyecanı
    7. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    8. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    9. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    10. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    11. Kurdereli’de mezuniyet coşkusu
    12. Mısırlı uzmanlar Bahreyn'deki..
    13. Oto hırsızı sevgililer güvenlik..
    14. Konuralp’de yüksek katlara ilişkin..
    15. Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu..
    16. Marka değerini en çok artıran şirket..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
    18. Polis Akademisi davasında ceza yağdı
    19. BM'den İdlib'e insani yardım
    20. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    21. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    22. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    23. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    24. Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5..
    25. Tırın taşıdığı dev mermer blok..
    26. Başkan Deniz’den eğitim yılının sona..
    27. BAKKA çalışanlarına takım çalışması..
    28. Sağlık Sen’den Hak-İş’in yürüyüşüne..
    29. Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
    30. Evrim Karayel: "Hem yerli hem de..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...