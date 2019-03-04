Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu

LIEGE (AA) - Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyü sakinlerinin düzenlediği gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu. "Türk Köyü" olarak bilinen Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde kırmızı beyaza büründü. Çevre köylerdekilerin de katıldığı karnavalda, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuldu. Köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğlendi. Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk izledi. - Genç Türkler Birliği Köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği), amatör ligde ay yıldızlı armasıyla mücadele ediyor. Faymonville'deki tek otel ise Le Vieux Sultan (Eski Sultan) adını taşıyor. Belçika'nın Almanya sınırına yakın Arden Dağları bölgesinde, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Faymonville köyünün merkezindeki kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki mermer üzerine oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse ise camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor. Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne "Türk köyü" denilmesiyle ilgili, bazıları 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Köylülerin Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri iddia edilirken, en yaygın rivayete göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyılda Osmanlı'ya karşı Kilise'nin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı.



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