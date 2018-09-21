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Belçika'nın Flaman bölgesinde ücretsiz bekçiliğe yüzlerce başvuru

Flaman bölgesinde yer alan Gaasbeek Kalesi'ndeki ücretsiz bekçilik pozisyonu için 300'ün üzerinde başvuru yapıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 16:44
Belçika'nın Flaman bölgesinde ücretsiz bekçiliğe yüzlerce başvuru

Belçika basınına göre, Flaman bölgesinde yer alan ve müze olarak  kullanılan Gaasbeek Kalesi'nin ücretsiz bekçilik ilanına 300'den fazla aday  başvuruda bulundu.

İş ilanında, alınacak bekçinin, tavus kuşlarını beslemek, kale  bayrağını çekmek ve indirmek gibi görevleri yerine getirmesi, akşamları da  kaleden ayrılmaması gerektiği kaydedildi.

Bu görevler karşılığında maaş veya ücret verilmeyeceği belirtilen iş  ilanında, bekçinin kale içerisinde bulunan 3 yatak odalı bir lojmanda  konaklayacağı bildirildi.

Flaman bölgesinin Lennik Belediyesi'nde yer alan ve 1240 yılında inşa  edilen Gaasbeek Kalesi, 50 hektarlık bir park içerisinde bulunuyor. Yaklaşık 300  kişinin yaşadığı köyde yer alan kale, 1980'den beri Flaman bölgesi idaresinde  bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:44
  1. Belçika

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