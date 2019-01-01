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Belçika'nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağı başladı

Belçika'nın Flaman bölgesinde İslami usüllere göre hayvan kesimi yasağı uygulanmaya başlandı.

01 Ocak 2019 Salı 11:02
Belçika'nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağı başladı

Flaman Parlamentosunun geçen yıl kabul ettiği ve hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren küçükbaş hayvanlar için uygulamaya koyulacak.

Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyükbaş hayvanlar için uygulanamasa da büyükbaş hayvanların da kesildikten hemen sonra uyuşturulması zorunlu kılınacak.

Flaman bölgesindeki teknik yetersizliğin giderilmesiyle büyükbaş hayvanların da şoklanmadan kesilmesi yasaklanacak.

- Belçika'daki helal kesim yasağı

Belçika'da İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar geçen sene yoğunlaşmış, önce ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosunun Çevre Komisyonu helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Benzer bir tasarı kısa süre sonra Flaman Parlamentosunda da kabul edilmiş, tartışma Brüksel Parlamentosuna da sıçramıştı.

Flaman bölgesindeki yasağın ardından Valonya'da da yasağın 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olması öngörülüyor.

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:02
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  6. Yahudi
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