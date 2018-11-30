Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı ve şiddete dönüşen protestolar AB kurumlarının önüne sıçradı

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30 Kasım 2018 Cuma 18:05
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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