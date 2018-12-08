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Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler" Avrupa Birliği kurumlarına doğru yürümeye başladı
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:58
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:58
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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