0553 313 94 23

Belçika’nın aldığı F-35’lerde hata üzerine hata

Belçika Ordusu’nun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 00:09
Belçika’nın aldığı F-35’lerde hata üzerine hata

Belçika Ordusu’nun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi. Uçakların, savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı açıklandı.


Belçika, 4 milyar Euroluk, toplu ödeme yaparak 34 adet F-35 uçağı almıştı. Uçakların tamamının 2025’e kadar teslim edilmesi bekleniyordu. Belçika Ordusu’nun ABD’den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi. Uçakların, Savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı açıklandı. Washington merkezli POGO isimli bağımsız bir araştırma grubu tarafından imzalanan rapor ABD Savunma Bakanlığına teslim edildi. 14 sayfalık rapora göre, F-35’lerde çok sayıda eksik var. Uçaklar, çalışma standartlarını karşılamadığı gibi, dayanıklılık testlerini de geçemedi. Çalışma ayrıca uçaklarda çatlakların meydana geldiğini de gösteriyor.



Uçak başına 8 bin uçuş saati ömür sözü


Uçakları üreten Lockheed Martin firması Belçika’ya uçak başına 8 bin uçuş saati ömrü vermişti. Raporda bu sözün yerine getirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca uçakların bilgisayar sistemlerinin de kolayca saldırıya uğrayabileceği belirtildi. Sistem tarafından toplanan ve kaydedilen verilerin de güvenilir olmadığı iddia edildi.



Sorunu olmayan bölümü yok gibi


Yazılımın 27’nci versiyonun hala çalışmadığının belirtildiği raporda, F-35’lerin gelişiminin programın 10 yıl gerisinde kaldığı ve beklenenden 200 milyar dolar daha fazla maliyete sahip olduğu belirtildi. F-35’teki bir başka sorun ise ateşlenen füzelerin yönünün düzgün olmadığı. Pilot, kaskının üzerinde öngörülen bilgilere baktığında, füze sistematik olarak hedefin sağına gidiyor. Bu savaş durumunda düşmanı vurmak yerine, dost birliklerine vurma riskini artırıyor. Test aşamasının başlangıcından beri F-35’lerde 941 hata listelendiği biliniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın aktivistlerin duruşması ertelendi
    1. Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın..
    2. Rusya'dan Trump'a cevap: Önce ABD'nin..
    3. "Yeni Zelanda'daki teröristin..
    4. "Bu mafya ağzıdır"
    5. Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti,..
    6. Partilerin afişlerini yırtan şahıs suç..
    7. Belçika’nın aldığı F-35’lerde hata..
    8. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil’den..
    9. Ukrayna’da benzin istasyonunda..
    10. Başkent’te yola çıkan inek telef oldu
    11. Canikli: “Ekonomik anlamda bütün..
    12. AB’den Rusya’ya: “Kırımlıları..
    13. Ukrayna ve Fransa’dan Karadeniz’de..
    14. GÜNCELLEME - Kütahya'da genç kızın..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mart 2019
    16. Arap Birliği, ABD'nin Golan Tepeleri..
    17. Bakan Soylu gençlerle buluştu
    18. Mısır ve BAE birçok alanda iş birliği..
    19. Sarı yeleklilere Paris'te gösteri yasağı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya, müze..
    21. Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
    22. Erdoğan: "BM, bu kararı vermiş..
    23. Jandarmadan şok uygulama
    24. Edirne’den Tekirdağ’a gelen tıra şok..
    25. Rumlar, Kıbrıslı sanatçının katil..
    26. Malatya’da trafik kazaları: 6 yaralı
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş)..
    29. Erdoğan'dan Engin Altay ve Hüsamettin..
    30. Polis akü hırsızlarına savaş açtı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!