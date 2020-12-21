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Korona Virüs Belçikalı virologdan dikkat çeken koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Belçikalı virologdan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Belçika'nın salgınla mücadele koordinatörü virolog Steven Van Gucht, yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkmasının normal olduğunu, bazılarının hemen kaybolurken bazılarının baskın olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:07:00 -
Belçikalı virologdan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Belçika'nın salgınla mücadele koordinatörü virolog Steven Van Gucht, İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gucht, yüzde 70 daha hızlı yayılan yeni koronavirüs türünün Belçika'da da görüldüğünü belirterek, virüsün türlerinin ortaya çıkmasının normal olduğunu, bazıları hemen kaybolurken bazılarının baskın olabileceğini söyledi.

Belçika'da Kasım ayı sonlarından bu yana virüs türünün 4 kez tespit edildiğini belirten Van Gucht, "Ülkemizde de dahil olmak üzere sürekli yeni türlerin ortaya çıkması normal bir durum. Virüsün bazı mutasyonları çabucak yok olabiliyor. Bazıları ise kalıyor ve baskın olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de tespit edilen yeni türün daha bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını aktaran Van Gucht, "Bu tür nedeniyle daha ağır hasta olunacağına veya geliştirilen aşının işe yaramayacağına dair herhangi bir gösterge bulunmuyor." şeklinde konuştu.

"Vakalar artmaya devam edecek"

Sadece İngiltere'de değil, Hollanda veya Çekya gibi başka ülkelerde de Covid-19 vakalarının hızla arttığına dikkati çeken Van Gucht, "Yılın bu zamanında virüsler daha kolay ve hızlı yayılıyor. Kış aylarında böyle olmaya devam edecek." dedi.

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