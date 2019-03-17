0553 313 94 23

Belçikalı 3 ’sarı yelekli’ Paris’te gözaltına alındı

Fransa’da “sarı yelekliler” dün yeniden Paris sokaklarına indi.

17 Mart 2019 Pazar 17:34
Belçikalı 3 ’sarı yelekli’ Paris’te gözaltına alındı

Fransa’da “sarı yelekliler” dün yeniden Paris sokaklarına indi. Olaylarda Belçikalı 3 sarı yeleklinin gözaltına alındığı belirtildi.


Fransa’da dün ’Sarı Yelek’ eylemlerinin 18’incisi gerçekleştirildi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler, Champs-Elysees Caddesi’ndeki mağazaları yağmaladı. Eylemciler bir gazete bayiini ve bir bankayı ateşe verdi, bankadaki çalışanlar yaralandı.


Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, eylemlerde 237 sarı yeleklinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlar arasında 3 Belçikalının da bulunduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelandalı Müslüman polisin duygusal konuşması
    1. Yeni Zelandalı Müslüman polisin..
    2. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    3. TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0 -..
    4. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 -..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay..
    7. Vali Güzeloğlu korucularla bir araya..
    8. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    9. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    10. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    11. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    12. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    13. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    14. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    15. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    16. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    17. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    20. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    21. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    22. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    23. "Sporcu Buluşması"
    24. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    25. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    26. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    27. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    28. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    29. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    30. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu