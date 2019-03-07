Belçika'daki Yahudi Müzesine saldırı davası Fransız vatandaşı Mehdi Nemmouche, 2014'te Yahudi Müzesine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu

BRÜKSEL (AA) - Fransız vatandaşı Mehdi Nemmouche, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Yahudi Müzesine 2014'te düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu. Brüksel Ceza Mahkemesi, 24 Mayıs 2014'teki Yahudi Müzesine silahlı saldırının sanıklarından Nemmouche'a ilişkin davayı karara bağladı. Nemmouche, Yahudi Müzesine silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu. Mahkemenin Nemmouche'un cezasını cuma günü bildirmesi bekleniyor. Suçlunun 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği değerlendiriliyor. Brüksel'deki Yahudi Müzesinde 24 Mayıs 2014'te düzenlenen saldırıda İsrailli bir turist çift, Fransız vatandaşı olduğu belirlenen bir kadın ve bir Belçika vatandaşı hayatını kaybetmişti. Nemmouche, Fransa'da yakalanmış, daha sonra Belçika'ya iade edilmişti.

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