Belçika'daki Yahudi Müzesi saldırganına müebbet hapis Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 2014'te düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan Mehdi Nemmouche, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 2014'te yapılan silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan Mehdi Nemmouche, müebbet hapisle cezalandırıldı. Brüksel Ceza Mahkemesi, Nemmouche'un cezasını açıkladı. Mahkeme, Nemmouche'a Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 24 Mayıs 2014'teki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası verdi. Brüksel'deki Yahudi Müzesi'nde düzenlenen saldırıda İsrail vatandaşı bir çift, Fransız vatandaşı olduğu belirlenen bir kadın ve bir Belçika vatandaşı hayatını kaybetmişti. Nemmouche, Fransa'da yakalanmış, daha sonra Belçika'ya iade edilmişti. Brüksel Ceza Mahkemesi, geçen hafta Nemmouche'u Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 24 Mayıs 2014'teki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulmuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.