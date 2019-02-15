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Belçika'daki evsizlerin yarısı saldırıya uğruyor

15 Şubat 2019 Cuma 19:10
Belçika'daki evsizlerin yarısı saldırıya uğruyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da evsizlerin yarısı fiziksel saldırıya uğradığını belirtirken, üçte biri de kronik bir hastalığının olduğunu ifade etti.

Belçika'da "400 Çatı" adlı kampanyanın ülkedeki evsizlere ilişkin yaptığı anket sonuçları, evsizlerin yüzde 60'nın bir yıldan fazladır konaklayacak bir yer bulamadığını ortaya koydu.

Evsizlere konaklama ayarlamaya çalışan kampanya yetkililerinin, yaklaşık 300 kişiyle yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 81'i açık alanda uyuduğunu bildirdi.

Anket katılımcılarının yarısı, fiziksel saldırıya uğradığını açıklarken, üçte biri ise kronik bir hastalığı bulunduğunu ifade etti.

Katılımcılar arasında en uzun süre evsiz kalan kişinin, 24 yıldır sokakta yaşadığı belirtilirken, Belçika'da Afrika kökenli evsiz kişi sayısında artış olduğu gözlemlendi.

Belçika'nın özellikle başkenti Brüksel'in şehir merkezinde, sokaklarda karton üstünde uyuyan ve dilencilik yapan evsiz kişilere sıklıkla rastlanıyor. Başkentte her gece 3 bine yakın kişinin sokakta uyuduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:10
  1. Belçika
  2. evsiz
  3. hastalık
  4. saldırı

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