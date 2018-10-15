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Belçika'da Türk rüzgarı! Meclise girdiler

Belçika'da yapılan yerel seçimlerde Türk rüzgarı esti.Belediye meclislerinde 27 Türk kökenli aday yer bulurken, Emir Kır Brüksel'in Saint-Josse belediye başkanlığına yeniden seçildiği öğrenildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:17
Belçika'da Türk rüzgarı! Meclise girdiler

Belçika'da dün yapılan yerel seçim sonuçlarına göre, 100'den fazla Türk kökenli adaydan en az 27'si belediye meclislerinde yer bulurken, Emir Kır Brüksel'in Saint-Josse belediye başkanlığına yeniden seçildi.

Brüksel’in ikinci büyük belediyesi Schaerbeek’de Sadık Köksal 2 bin 177 oy ile belediye başkanından sonraki en yüksek oyu alırken, Köksal'ın yanı sıra Mehmet Bilge, Emel Doğancan Kotaoğlu, Emel Köse, Yusuf Yıldız, Hasan Koyuncu, Emin Özkara, İbrahim Dönmez, Döne Sönmez ve Mehmet Bilge de farklı partilerin listelerinden seçilen adaylar arasında yer aldı.

Bu arada, Köksal'ın belediye başkanlığı yardımcılığına devam etmesi bekleniyor.

8 Türk kökenli belediye meclisinde

Geçen 6 yıl boyunca Brüksel'in en küçük belediyesi Saint-Joss'un belediye başkanlığını yürüten Emir Kır da tekrar belediye başkanlığına seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Buna göre, Saint-Joss'ta biri başkan olmak üzere 8 Türk kökenli belediye meclisine seçildi.

Brüksel Merkez Belediyesinde Sosyalist Parti listesinden aday olan Şevket Temiz de seçilen Türk kökenli adaylardan.

Brüksel'in Evere Belediyesi Meclis üyelikleri için aday olan Ali İnce ve Belma Tek de seçilenler arasında bulunuyor.

Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) partisi listesinden Gent kentinde seçime katılan Veli Yüksel, belediye meclisine girmeye hak kazandı.

8 bin 414 oy

Anvers kentinde seçimlere Yeşiller Partisi listesinden katılan Meryem Almacı, 8 bin 414 oy toplayarak önemli bir başarıya imza attı ve belediye meclisine seçilen adaylar arasına girdi. Aynı kentten Güler Turan da parti listesinde kendine yer bularak seçildi.

Başkente bağlı Anderlecht belediyesinde de Abdurrahman Kaya, Mustafa Ulusoy ve Mustafa Yaman belediye meclisine girmeye hak kazandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:17
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