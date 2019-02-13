Belçika’da tüm ülkede işçiler greve gitti, hayat durdu

Belçika’da işçilerin ülke çapında greve gitmesi tüm ülkede hayatı durdurdu. Mağazalar kepenk kapatırken bütün uçak, tren ve otobüs seferleri iptal edildi.

Belçika’da işçilerin ülke genelinde greve gitmesi hayatı durdurdu. Ülkedeki tüm toplu ulaşım araçları hizmet dışı kalırken, tüm uçuşlar ertelendi. Alışveriş mağazaları ve çok sayıda iş yeri kepenk kapatırken, temizlik işçileri çöpleri toplamadı. Grevden haberdar olmayanlar, havalimanına geldiklerinde bütün uçuşların iptal edildiğini görünce büyük şok yaşadıkları gözlendi. Sadece güvenlik görevleri ile grevden haberdar olmayan sayılı vatandaşların bulunduğu Brüksel Havalimanı adeta bomboş kaldı.

Türk kökenli siyasetçilerden grevcilere destek

Türk kökenli siyasetçilerden Brüksel Bölge Milletvekili Hasan Koyuncu ve Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi İbrahim Dönmez, Brüksel’in Schaerbeek ilçesinde kepenk indiren büyük bir alışveriş mağazası önüne giderek, grev yapan mağaza çalışanlarına destek oldu.

“Maaşlar dört yıldır yerinde sayıyor”

Bugün Belçika’nın tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Brüksel Bölge Milletvekili Hasan Koyuncu, dört yıldır Belçika’da maaşlar yerinde saydığına dikkat çekti ve Belçika devletinin bütçeden kıstığı 12,5 milyar Euro’yu işçilerin maaşından kestiğini belirtti. Koyuncu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Artık ‘işçiler’ bıktık diyorlar. Artık devletten bir jest bekliyorlar. Düşünün bugün Belçika’da havalimanları kapalı. Dün akşam saat ondan bu akşam saat 22.00’a kadar havalimanı kapalı olacak ve her yer kilitli. Biz de burada işçilerle beraber olduğumuzu, dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için bugün buraya geldik. İşçilerin haklı olduğunu düşünüyoruz. Emeklilik yaşı 65’di, 67’ye çıktı. Maaşlar yerinde sayıyor, hayat pahalılaştı.”

“Avrupa’da alım gücü kalmadı”

Belçika’da büyük bir grevin yaşandığını tekrar eden Schaerbeek Belediye Meclis Üyesi İbrahim Dönmez ise “Arkadaşlarla ve sendikalarla birlikte dayanışma içerisindeyiz. Belçika’da şu anda en büyük sorunun alım gücünün azalması ve her şeye zam gelmesidir. Fransa’da, Belçika’da ve Almanya’da çok büyük sorunlar var. Alım gücü kalmadı Avrupa’da. Benzine özellikle, ihtiyaç olan malzemelerden ekmek, su, elektrik ve enerji çok pahalı oldu. Bu da greve neden oldu. Bugün Belçika’da büyük bir grev var. Biz de halkın yanındayız” şeklinde konuştu.