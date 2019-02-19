Belçika’da terörle mücadele kapsamında yeni uygulamalar

Belçika’da terörle mücadele kapsamında yıl sonunda uluslararası otobüs ve tren yolcularının kimlik bilgileri kaydedilmeye başlanacak.

Belçika’da yıl sonunda yolcu kimlik bilgileri uluslararası otobüs ve tren yolculuğunda kaydedilmeye başlanacak. Terörle mücadele ve büyük suçlara karışanların izlenmesi çerçevesinde Belçika’da yolcuların kimlik bilgilerinin kaydedilmesi uygulaması tren ve otobüs seferlerini kapsayacak şekilde geçtiğimiz yıl genişletilmişti. Belçika, AB içerisinde yolculuk edeceklerin kimlik bilgilerini doğrulama sistemini sürdürme kararı almıştı. Belçika makamları, otobüs ya da tren aracılığıyla Avrupa ülkeleri arasında yolculuk yapmak için bilet almak isteyen kişilerden kimlik bilgilerini talep ederek, terör eylemine katılacak olanların izlediği rotayı belirlemesinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

"Kayıt sistemi havayolu şirketlerinin tamamına uygulanacak"

Yolcu Bilgi Birimi (BelPIU) tarama hizmetini içeren kriz merkezinden Yves Stevens, "Kayıt sistemi havayolu şirketlerinde geçtiğimiz yıl uygulandı diyebiliriz. Yolcuların kimlik bilgilerini kaydetme sisteminin demiryolları ve karayolları taşımacılığına da uyarlanması için hazırlıklar sürüyor. Eurostar demiryolu şirketi ile Felix otobüs şirketi deneme projelerine başladı bile. Sistem yıl sonuna kadar tüm uluslararası tren ve otobüs şirketlerinin sistemlerine aşamalar halinde eklenecek. Bu sistem sayesinde, uyuşturucu kaçakçıları, teröristler veya farklı suçlar işleyen kişileri güvenlik güçlerine bildirilmesi mümkün olacak ve yaz mevsimi boyunca birçok çocuk kaçırma eylemi engellenmiş olacak" dedi.