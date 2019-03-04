0553 313 94 23

Belçika’da teröre karşı ikiyüzlü tutum

DEAŞ’a kapıları kapatan Belçika, PKK’ya iltimas gösteriyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:10
Belçika’da teröre karşı ikiyüzlü tutum

Belçika terör konusunda ikiyüzlü tutum sergiliyor. DEAŞ’a kapıları kapatan Belçika, PKK’ya iltimas gösteriyor.

 

Belçika’da terör konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Brüksel Temyiz Mahkemesi, DEAŞ üyeleriyle evli Belçika vatandaşı iki kadın ile çocuklarının hükümet tarafından getirilmesini yasaklarken, Belçika Yargıtay’ı ise Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin (ADIV) iki defa olumsuz rapor verdiği bir PKK’lının eşine vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldı. Terör örgütleri arasında ayrımcılık yapılması, yaşanan tutarsızlık ve ikiyüzlü tutum tepkilere neden oldu.

 

İlk karar DEAŞ terör örgütüne yönelik Brüksel Temyiz Mahkemesi’nde verildi. Mahkeme Belçika’nın göç ve mülteci işlerinden sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block’un, terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki kamplarında kalan DEAŞ’lı Belçika vatandaşlarının hükümet tarafından ülkeye geri getirilmesine ilişkin karara itirazını ele aldı. Temyiz Mahkemesi, daha önce Brüksel Sulh Mahkemesi’nin Belçika vatandaşı Talyana Eielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı kadınlar ile 6 çocuğunun YPG/PKK’nın kontrolündeki kamptan ülkeye geri getirilmesine ilişkin verdiği kararı bozdu.



"Çocukların suçu ne?"

 

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Koen Geens Temyiz Mahkemesi’nin kararının 10 yaşından küçük çocukları etkilememesi için çalışmalar yürütüleceğini belirterek, “Çocuklar annelerinin hataları için cezalandırılmamalı” açıklamasında bulundu. Brüksel Sulh Ceza Mahkemesi 2018 Aralık’ta DEAŞ mensuplarıyla evli olan 2 kadınla birlikte çocuklarının ülkelerine getirilmesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca, hükümetin bu kararı 40 gün içinde yerine getirmemesi halinde çocuk başına her gün için 5 bin avro, toplamda ise 1 milyon avroya kadar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti.



PKK’lıya kapı açıldı

 

Belçika DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaşan vatandaşlarına kadın çocuk demeden sınırlarını kapatırken, öte yandan PKK’lılara ‘sakıncalı’ raporlarına rağmen kucak açması dikkatlerden kaçmadı. Belçika’ya vatandaşlık müracaatında bulunan bölücü terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki üst düzey liderlerinden G.A.’nın karısı için Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) ve savcının olumsuz rapor vermesine rağmen Belçika Yargıtay’ı, G.A.’nın karısına vatandaşlık verilmesi yönünde karar aldı. DEAŞ’lı kadınlar ve çocukları dahil ülkeye sokmayan Belçika Yargıtay’ı, PKK’lı hakkında verdiği kararın gerekçesine, “G.A.’nın PKK’lı olması, eşine Belçika vatandaşlığı verilmeyecek anlamına gelmez” notunu düştü. Savcılık raporunda ayrıca PKK mensuplarının Belçika’da kamplarda eğitim aldıktan sonra örgütün Kuzey Irak’taki silahlı gücüne katıldıkları bilgisi alındı.



Brüksel sokaklarında PKK propagandasına Türklerden tepki

 

Başkent Brüksel sokaklarının geçtiğimiz günlerde bebek katili terör örgütü PKK propagandasına sahne olması, Belçika’da yaşayan Türk toplumu tarafından üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu Başkanı Coşkun Beyazgül, “Avrupa Birliği tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilen PKK’nın afişlerinin, sözde bayraklarının ve katil fotoğraflarının taşınmasının Türk toplumunu derinden yaraladığını” belirtti.



Vicdanları yaraladı

 

Gösterinin engellenmesi için çaba harcadıklarını ve Brüksel Belediye Başkanı Philippe Clos’a bir mektup gönderdiklerini hatırlatan Beyazgül, “Bu PKK sevgisini, terör örgütlerine yönelik bu gevşek tutumunu anlamıyoruz. Bu kamu vicdanını yaralayan ve Belçika yasalarına aykırı bir tutum, ülkenin imajına büyük zarar veriyor. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, terörü övmek ve terör seviciliği yapmak ne zamandan bu yana gösteri ve fikir özgürlüğü olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.



Belçika vatandaşlığını kaybeden ilk kişi Enis Süleymani adındaki Sırp

 

Terörle mücadele kapsamında 2015 yılında yürürlüğe giren yasanın uygulanmasıyla geçtiğimiz yıl Haziran’da 22 yaşındaki Sırp asıllı Enis Süleymani, Belçika vatandaşlığını kaybeden ilk kişi oldu. Belçika mahkemeleri tarafından terör suçlusu olarak yargılanan ve 10 sene hapis cezasına çarptırılan Enis Süleymani adındaki Sırp asıllı Belçika vatandaşı, mahkeme kararıyla geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığından çıkartıldı. Belçika’nın Verviers kentinde 2016’da düzenlenen terör operasyonuyla gözaltına alınan ve bir arkadaşıyla birlikte internet üzerinden silah aradığı tespit edilen Süleymani, kurduğu örgütle birlikte büyük bir terör eylemi hazırlığı yapmaktan suçlu bulundu. 10 yaşında iken Belçika vatandaşlığını alan Sülaymani, Belçika’da ilk vatandaşlıktan çıkarılan kişi oldu.



En son Malika El Aroud Belçika vatandaşlığını kaybetti

 

Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden Fas kökenli "Kara Dul" lakaplı DEAŞ üyesi terörist Malika El Aroud, sığınma talebinde bulunarak sınır dışı edilmesini engellemeye çalışıyordu. El Aroud, Fas’a iade edildiğinde ‘insanlık dışı ve onur kırıcı muamele göreceğini’ iddia edip mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Fas’ta işkence ya da insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele riski olmadığı kararına varmış, Belçika vatandaşlığını kaybeden Malika El Aroud’un siyasi sığınma talebi reddedilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:10
  1. fotoğraf
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile öldüren sanıklara müebbet talebi
    1. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    2. Tatilciler, fotoğraf çekmek için buz..
    3. EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    4. Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda..
    5. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    6. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    8. GRAFİKLİ - Kudüs fatihi Selahaddin..
    9. Bursaspor galibiyet hasretine son verdi
    10. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    11. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    12. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    13. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    14. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    15. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    16. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    17. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    18. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    19. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    20. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    21. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    22. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    23. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    24. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    25. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    26. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    27. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    28. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    29. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    30. Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak