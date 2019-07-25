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Belçika’da termometreler 40 dereceyi aştı

BRÜKSEL (İHA) – Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına alırken Belçika’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:59
Belçika’da termometreler 40 dereceyi aştı

BRÜKSEL (İHA) – Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına alırken Belçika’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.


Belçika’nın Kleine-Brogel bölgesinde dün 39.9 dereceyle ülke tarihinin 1947’den bu yana en yüksek sıcaklığı ölçülmüştü. Aynı bölgede bugün ise gölgede sıcaklık 40.6 derece olarak ölçüldü.


Ülkenin başkenti Brüksel’de de sıcaklıkları ölçmek için çeşitli bölgelerde sıcaklık ölçümleri yapıldı.Atomium bölgesinde güneşte 43 derece sıcaklık ölçülürken Grand-Place’ta ise 14.00 civarında termometreler 50 dereceye ulaştı.



Sıcağa raylar bile dayanamadı


Hollanda’dan Belçika’ya gelen bir hızlı tren ülkenin Malines kenti yakınlarında, raylarda sıcaklıktan kaynaklanan bir bozula nedeniyle durduruldu. 300 yolcu 2 saat boyunca klimaları çalışmayan trende beklemek zorunda kaldı. Bazı yolcular ise valizlerini alarak trenden inmeyi ve raylar üzerinde yürümeyi tercih etti.Daha sonra birkaç yüz metre uzaklıktaki bir spor salonuna yerleştiril ilen yolcular ardından Brüksel’e otobüslerle aktarıldı.


Yarından itibaren ise, gök gürültülü yağmurun Belçika’ya ulaşması ve beraberinde mevsim normallerine dönülmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:59
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