0553 313 94 23

Belçika'da silahlı saldırı

Anvers kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, zanlılar gözaltına alındı

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:30
Belçika'da silahlı saldırı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı, zanlılar gözaltına alındı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, baba-oğul oldukları belirtilen iki kişi, dün gece tartıştıkları iki Türk vatandaşına Anvers'in Brederode caddesinde silahlı saldırıda bulundu.

Açılan ateş sonucunda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

Polis 2 zanlıyı gözaltına alırken, silaha el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zanlıların pazar günü mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, olay yerine anında intikal ettiğini ve durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Girgin, olayda 3 Türk vatandaşının yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktararak "Vatandaşlarımıza sakin olmaları ve olayı başka yerlere çekmemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.








Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 22:30
  1. Anvers
  2. Belçika
  3. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP PM toplantısı sona erdi
    1. CHP PM toplantısı sona erdi
    2. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika 5...
    3. Belçika'da silahlı saldırı
    4. Rusya'ya giden heyet döndü! Kritik..
    5. Cenk Tosun'lu Everton evinde yıkıma..
    6. Saldırganların kimliğini ve delilleri..
    7. İzmihlal ne demektir, ne anlama gelir?
    8. Maçın ardından
    9. Memur nedir? Devlet memuru nasıl..
    10. Katar Milli Takımı Şeyh Temim..
    11. Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i..
    12. 2018-2019 Hemşirelik taban..
    13. Venezuela'da parlamento seçimi..
    14. Venezuela lideri Maduro'dan bomba..
    15. Ürdün ile Irak arasında çeşitli..
    16. Hem Guaido hem Maduro destekçileri..
    17. Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
    18. BM'den Filistinlilerin korunması çağrısı
    19. ABD Eş-Şebab’ı vurdu: 13 ölü
    20. Galatasaray'da çifte şok!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi