Belçika'da silahlı kavga Anvers kentinde Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde bir işletme sahibi ve müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yerine anında intikal ettiğini, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre kavganın işletme sahibi ve gençler arasında çıktığını kaydetti. Girgin, olayda 3 Türk vatandaşının yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı. Polisin soruşturma başlattığını ve Türk makamlarıyla iş birliğine açık olduğunu belirten Girgin, "Vatandaşlarımıza sakin olmaları ve olayı başka yerlere çekmemeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi. Girgin, Anvers Başkonsolosluğunun konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğini ifade etti.





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