Belçika’da şikayet üzerine cami inşaatı durduruldu

Belçika İzin Uyuşmazlıkları Konseyi, Hasselt şehrinde inşa edilen Badr Camii inşaat iznini bölge sakinlerinin şikayetleriyle askıya aldı.

Belçika’nın Flaman bölgesinde en büyük cami olma özelliğine sahip olacak olan ve Hasselt şehrinde Belçika’nın Hasselt şehrinde Faslıların öncülüğünde yapılmak istenen Badr Cami’nin inşaat izni şikayet üzerine iptal edildi. İzin Uyuşmazlıkları Konseyi’nin, Mouterijstraat caddesinde inşa edilecek olan caminin inşaatının iptali Hasselt Kenti Çevre ve Planlanmadan Sorumlu Belediye Encümeni Marc Schepers tarafından cami yöneticilerine bildirildi. Cami inşaatının izin iptali Müslümanlar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Mouterijstraat caddesinde yaşayan semt sakinleri bir süre önce önce Hasselt belediye meclisi encümenler kuruluna şikayet dilekçesi vermiş cami inşaatının durdurulmasını istemişti ancak, kurul inşaatın devamına karar vermişti. Semt sakinleri Hasselt belediye meclisi encümenler kurulunun kararına itiraz ederek İzin Uyuşmazlıkları Konseyi’ne müracaat etti.Semt sakinlerin itirazını değerlendiren İzin Uyuşmazlıkları Konseyi, Badr Camii’nin inşaat iznini iptal etti.

Yoğun trafik olacakmış

Daha öncede aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi ve militanları, Badr Camii’nin yapılmasına karşı yürüyüş düzenlemişti. Caminin inşaatınının yapılacağı yerde trafik akışının yoğun olacağını ileri sürerek şikayette bulunan semt sakinleri İzin Uyuşmazlıkları Konseyi tarafından haklı bulundu. İzin Uyuşmazlıkları Konseyi, Badr Camii dosyanın teknik olarak eksik olduğuna dair itirazlara dayanarak karar verdi.