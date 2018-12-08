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Belçika'da "sarı yeleklilerin" protestosu başladı

Polis, başkent Brüksel'de yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:27
Belçika'da "sarı yeleklilerin" protestosu başladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatırken, polis başkent Brüksel'de yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de ise "sarı yeleklilerin" gösterileri başlamadan önce polis 50 kişiyi gözaltına aldı.

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.






Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:27
  1. Belçika
  2. Brüksel
  3. protesto
  4. sarı yelekliler

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