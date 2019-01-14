0553 313 94 23

Belçika'da sarı yelekliler kamu binası girişine barikat kurdu

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
Belçika'da sarı yelekliler kamu binası girişine barikat kurdu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur şehrinde sarı yelekliler, bir kamu binasına girişi engelliyor.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, sarı yelekliler Valonya Kamu Hizmetleri binasının önüne barikat kurarak çalışanların binaya girmesini engelledi.

Eylemcilerden Marc-Henri Jamain, kurum yönetimiyle yürütülen müzakere sonucu yaklaşık 10 çalışanın binaya girmesine izin verildiğini ancak diğer çalışanlara yönelik engelin tüm hafta süreceğini belirtti.

Fransa'daki eylemlerden etkilenerek Belçika'da da sokağa çıkan sarı yelekliler, yaklaşık 8 haftadır akaryakıt zamlarını protesto ediyor.

Geçen haftalarda düzenlenen eylemlerde polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede, Belçika polisi sarı yeleklilere sert müdahalede bulunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
  1. Belçika
  2. giriş
  3. namur
  4. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    1. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    2. Bu kadarına pes! Çılgın sürücü,..
    3. Murat Sivrikaya kimdir nerelidir?
    4. Kanuni'nin mirasına restorasyon tehdidi
    5. 'Dünya'da yok' dendi! Üniversite..
    6. Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
    7. Yunus Samet'e Volkan Demirel sürprizi
    8. Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara..
    9. Kadın taraftarlar sosyal medyada..
    10. Van'da yarın okullar tatil mi? Van 15..
    11. Nükleer tehdidi fark ediyor! Zırhlı..
    12. Akfa Holding'e FETÖ davası
    13. Şanlıurfa'da esnaf kavgası: 6 yaralı
    14. Trudeau’nun kayıp ikizi, Afganistan'da..
    15. EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar..
    16. Ördek avında ölen 2 kardeş toprağa..
    17. Kocaeli'deki cinayet
    18. TESTUD Rusya'ya "çıkarma" yapacak
    19. Seul'de hava kirliliği rekor seviyede
    20. Anadolu Ajansı,D-8'in Global..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!