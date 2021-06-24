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Avrupa Belçika’da sahte korona testine hapis cezası!
Avrupa

Belçika’da sahte korona testine hapis cezası!

Belçika'da başkasına ait Kovid-19 test sonucuyla ülke dışına gitmek isteyen bir kişiye önce para cezası kesildi. Parayı ödemeyen şahsa 1 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:05:00 -
Belçika’da sahte korona testine hapis cezası!

Belçika’da sahte Kovid-19 testi gösteren bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi. Başkent Brüksel’deki havalimanında nisan ayında ülke dışına seyahat etmek isteyen bir kişinin sunduğu negatif PCR test sonucunun başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine ceza kesildi.

Daha sonra, ilgili yolcu testin bir arkadaşına ait olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine bu kişiye 750 avro para cezası verildi. Cezanın verilen sürede ödenmemesi nedeniyle Brüksel Savcılığı dava açtı. Yolcu, iki kez yapılan duruşmalara da çıkmadı.

Savcılık, sahte test sonucu sunan kişinin 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Böylece Belçika’da ilk kez bir kişiye sahte PCR test sonucuyla seyahat etmeye çalıştığı için hapis cezası verilmiş oldu.

Belçika’da 19 Nisan ile 11 Haziran arasında sahte test sonucuyla seyahat etmek isteyen 576 kişinin yakalandığı, bu kişilerin her birine 750 avro para cezası kesildiği bildirildi.

Belçika hükümeti salgın nedeniyle ülke dışına zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlamış, bu kısıtlama 19 Nisan’da kaldırılmıştı.

 

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