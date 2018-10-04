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Belçika'da polisler greve gidiyor!

Belçika'da polis sendikaları greve gidiyor. NSPV Polis Sendika Sözcüsü Mario Thys yaptığı açıklamada, alınan kararın düzensiz göçmenlerin toplandığı merkezdeki koşullardan kaynaklandığını söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:24
Belçika'da polisler greve gidiyor!

Belçikalı polis sendikaları, düzensiz göçmenlerin toplandığı merkezin barınmak ve çalışmak için uygun koşullara sahip olmadığı gerekçesiyle, polislerin greve gideceklerini açıkladı.

Belçika N-VA (Yeni Flaman İttifakı) Partili Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken ile İçişleri Bakanı Jan Jambon, ülkedeki düzensiz göçmenlerin tek bir merkezde toplanacağını açıklamıştı. Bu karara ilk tepki Belçika polisinden geldi. Belçikalı polisler, göçmenlerin toplanma merkezinin polislerin güvenliği ve göçmenlerin yaşaması için uygun olmadığı gerekçesiyle greve gideceklerini belirtti.

"Anlaşma sağlayamadık"

İçişleri Bakanı Jambon, ilk etapta polis operasyonları kapsamında ele geçirilen düzensiz göçmenlerin merkeze aktarılacağını, nihai hedefin ise ülkedeki tüm düzensiz göçmenleri bu merkezde toplamak olduğunu ifade etmişti. Yeni önlemler kapsamında, polis operasyonları ve göçmen merkezi sayılarının artırılması, düzensiz göçmenlerin geçiş yaptığı limanlarda güvenliğin güçlendirilmesi ve İngiliz güvenlik güçleriyle iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

Polis sendikaları, polisin Steenokkerzeel'deki göçmenler için yeni açılan merkezde polisin çalışması gereken güvenli koşulların oluşmaması nedeniyle protesto etmek için greve gideceklerini aktarıldı.

NSPV Polis Sendika Sözcüsü Mario Thys yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Jan Jambon ile yaptığımız görüşme sonucunda bir anlaşma sağlayamadık” dedi.

Greve destek verildi

Steenokkerzeel’de düzensiz göçmenlerin tek bir merkezde toplanacağı binanın açılışından sonra binanın güvenlik gereksinimlerini karşılamadığını tespit edildiğini ifade eden Mario Thys, "Yangın güvenliği konusunda hiçbir belge yok ve ‘hücreler’ aslında insanların bakımı için uygun değil. Polis sendikaları zor çalışma koşulları hakkında şikayette bulundular ancak birkaç hafta sonra hiçbir şey değişmedi. Aslında sabah bir yangın tatbikatı vardı, ama biz sadece üç dakika sonra bir hücreye kapıyı açabildik” diye konuştu.

Yüksek İstişare Komitesindeki sendikalar, İçişleri Bakanı Jambon’un yeterince güvence vermediğine karar verdi. Bu kararın ardından NSPV Sözcüsü Thys, ülkedeki bütün polis sendikaları 12-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek greve destek verdiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:24
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